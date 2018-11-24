HABER

İngilizce öğretmeni okulda kendini iple asarak intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 24.11.2018 20:07 | Son Güncelleme

ANTALYA’nın Manavgat ilçesinde, İngilizce öğretmeni Mehmet Erbaş (46), öğrencilere verdiği destekleme kursunun ardından okulun merdiven korkuluklarına kendini iple asarak intihar etti.

İngilizce öğretmeni okulda kendini iple asarak intihar etti

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA’nın Manavgat ilçesinde, İngilizce öğretmeni Mehmet Erbaş (46), öğrencilere verdiği destekleme kursunun ardından okulun merdiven korkuluklarına kendini iple asarak intihar etti.
Manavgat’ın Dolbazlar Mahallesi’ndeki Dolbazlar Ortaokulu’nda İngilizce öğretmeni Mehmet Erbaş, öğrencilere destekleme kursu verdi. Saat 14.00 sıralarında ders bittikten sonra öğrenciler evlerine dönerken, bazıları ise Mehmet Erbaş'ın okuldan çıkmadığını fark etti. Merak ederek okula dönen öğrenciler, Mehmet Erbaş'ı okulun giriş kat merdivenlerindeki korkuluklarda iple boynundan asılı halde gördü. Öğrenciler hemen durumu çevrede bulunan vatandaşlara haber verdi.
Okula gelen mahallelilerden bazıları sınıflardan birinin camını kırarak okula girdi. Öğretmeni asılı olduğu merdivenden kurtaran vatandaşlar, sağlık ekipleri ve jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mehmet Erbaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Mehmet Erbaş'ın cenazesi savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
EŞİ DE ÖĞRETMEN
Öte yandan, eşi de kendisiyle aynı okulda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Mehmet Erbaş'ın psikolojik sorunları olduğu ve yaklaşık 10 gün önce ilaç içerek intihara teşebbüs ettiği iddia edildi.

FOTOĞRAFLI

İngilizce öğretmeni okulda kendini iple asarak intihar etti

Toplu mezar şoku! Daha önce benzerine dahi rastlanmamıştıToplu mezar şoku! Daha önce benzerine dahi rastlanmamıştı
Otomobil şarampole devrildi: Helin öldü, sürücü yaralıOtomobil şarampole devrildi: Helin öldü, sürücü yaralı
4'üncü kattan alt kat balkonuna düşen boyacı öldü4'üncü kattan alt kat balkonuna düşen boyacı öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül'ün referansı ile Kılıçdaroğlu'na giden ismi açıkladı

Abdullah Gül'ün referansı ile Kılıçdaroğlu'na giden ismi açıkladı

Sedat Peker'den olay yaratacak iddia! +18 dedi, paylaştı

Sedat Peker'den olay yaratacak iddia! +18 dedi, paylaştı

'Deliler Fatih' filmine Almanya'da +18 sansürü

'Deliler Fatih' filmine Almanya'da +18 sansürü

Hadise'den derin dekolteli paylaşım!

Hadise'den derin dekolteli paylaşım!

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte 40 ilin belediye başkan adayları (AK Parti belediye başkan adayları listesi)

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte 40 ilin belediye başkan adayları (AK Parti belediye başkan adayları listesi)

'Saygı duyacaksın' diyen HDP'lilere komutanın yanıtı gündeme damga vurdu

'Saygı duyacaksın' diyen HDP'lilere komutanın yanıtı gündeme damga vurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yıkıma engel olmak için 'İstiklal Marşı' okudular

Yıkıma engel olmak için 'İstiklal Marşı' okudular

Kapısında 'siyanür içtim odaya girmeyin' notu bulunan odada ölü bulundu

Kapısında 'siyanür içtim odaya girmeyin' notu bulunan odada ölü bulundu

Öğrencisi ile ilişki yaşayan akademisyenden bir garip savunma!

Öğrencisi ile ilişki yaşayan akademisyenden bir garip savunma!

Katil kocadan şok savunma! 'Hanife bu yaptıklarımızı başka erkeklerle de yaparım deyince...'

Katil kocadan şok savunma! 'Hanife bu yaptıklarımızı başka erkeklerle de yaparım deyince...'

DNA testi yaptırdı, çocuğu ortağından çıktı! 'Etek giy dolaş' sözünü duyunca...

DNA testi yaptırdı, çocuğu ortağından çıktı! 'Etek giy dolaş' sözünü duyunca...

Müzeyyen'in feci sonu! 'Sen bu adamla birlikte oldun mu?' diye sorunca...

Müzeyyen'in feci sonu! 'Sen bu adamla birlikte oldun mu?' diye sorunca...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.