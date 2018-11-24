İngilizce öğretmeni okulda kendini iple asarak intihar etti

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA’nın Manavgat ilçesinde, İngilizce öğretmeni Mehmet Erbaş (46), öğrencilere verdiği destekleme kursunun ardından okulun merdiven korkuluklarına kendini iple asarak intihar etti.

Manavgat’ın Dolbazlar Mahallesi’ndeki Dolbazlar Ortaokulu’nda İngilizce öğretmeni Mehmet Erbaş, öğrencilere destekleme kursu verdi. Saat 14.00 sıralarında ders bittikten sonra öğrenciler evlerine dönerken, bazıları ise Mehmet Erbaş'ın okuldan çıkmadığını fark etti. Merak ederek okula dönen öğrenciler, Mehmet Erbaş'ı okulun giriş kat merdivenlerindeki korkuluklarda iple boynundan asılı halde gördü. Öğrenciler hemen durumu çevrede bulunan vatandaşlara haber verdi.

Okula gelen mahallelilerden bazıları sınıflardan birinin camını kırarak okula girdi. Öğretmeni asılı olduğu merdivenden kurtaran vatandaşlar, sağlık ekipleri ve jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mehmet Erbaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Mehmet Erbaş'ın cenazesi savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

EŞİ DE ÖĞRETMEN

Öte yandan, eşi de kendisiyle aynı okulda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Mehmet Erbaş'ın psikolojik sorunları olduğu ve yaklaşık 10 gün önce ilaç içerek intihara teşebbüs ettiği iddia edildi.

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