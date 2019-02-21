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İngilizce öğretmeni Rusya’nın en zengin 2. kadını oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 17:10 | Son Güncelleme

Forbes dergisi, eskiden İngilizce öğretmeni olan 4 çocuk annesi Tatyana Bakalçuk’un Rusya’nın en zengin 2.

Forbes dergisi, eskiden İngilizce öğretmeni olan 4 çocuk annesi Tatyana Bakalçuk’un Rusya’nın en zengin 2. kadını olduğunu açıkladı.
Rusya’nın en büyük online alışveriş sitesi Wildberries’ın sahibi 43 yaşındaki Tatyana Bakalçuk, ülkenin milyarderleri arasına girdi. Dünyaca ünlü ekonomi dergisi Forbes, öğretmenliği bırakıp e-ticaret hayatına atılan Bakalchuk’un Rusya’nın en zengin 2. kadını olduğunu açıkladı. Dört çocuk annesi Bakalçuk, 2004’te kurduğu şirketin değerini 1.2 milyar dolara çıkarmayı başardı.
Forbes’a göre Rusya’da elektronikten giyime binlerce çeşit ürünün satıldığı online alışveriş sitesi Wildberries, ülkedeki en değerli 5 şirket arasında yer alıyor.

Doğum izni milyarder olma yolunu açtı
Göz önünde olmaktan hoşlanmayan Tatyana Bakalçuk, gizemli tavırlarıyla dikkat çekiyor. İnternette çok fazla fotoğrafı bulunmayan Bakalçuk, ilk video röportajını geçtiğimiz ay gerçekleştirdi. Bakalçuk, ilk çocuğu doğduktan bir ay sonra çıktığı doğum izninde milyar dolarlık şirketin ilk adımlarını attı. Bir süre sonra İngilizce öğretmenliğine geri dönmek isteyen Bakalçuk, bebeğiyle ilgilenmek istediği için bu düşüncesinden vazgeçerek online mecrada çalışmalarını sürdürdü.
Tatyana Bakalçuk’un 700 dolar sermayeyle açtığı alışveriş sitesinin günlük 70 dolar civarında reklam masrafı oldu. Evindeki küçük bir ofiste ilk adımlarını attığı şirketi 15 bin çalışanı olan dev bir şirkete dönüştüren Bakalçuk başarısını ise “Çocuklarının ve çalışanlarının gözlerine baktığında utanmamalısın. Yaptığın her şeyi vicdanınla yapıyorsun” sözleriyle açıklıyor.
Rusya’nın en zengin kadınının ise eski Moskova Belediyesi Başkanı Yuri Lujkov’un eşi Elena Baturina olduğu belirtildi.

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