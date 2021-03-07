İngilizce öğretmeni YPG’li bombacı kadına araba sürmeyi öğretmiş

İstanbul’da kocasıyla birlikte yakalanıp tutuklanan ve 4 dil bilen İngilizce öğretmeni terör örgütü YPG üyesi kadının, Türkiye’de 2019 yılında bombalı eylem yapmak isterken yakalanan teröriste araba sürmeyi öğretip, altın satın alıp verdiği ortaya çıktı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Ankara Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümünde okurken terör örgütü ‘PKK/KCK-PYD/YPG’nin sözde özel kuvvetler yapılanmasına katılan, ‘Jiyan-Zerya’ kod adlı Elif Keser’in, yasadışı yollarla Suriye üzerinden Türkiye’ye giriş yaptığını tespit etti. ‘Canlı bomba’ olup, metropol kentleri kana bulamaya hazırlanan Keser, 5 Ağustos 2019’daki operasyonda; nitrometan ve analin karışımı 7 litrelik sıvı patlayıcıyla yakalanıp tutuklandı.

Elif Keser’in, Suriye’den yasadışı yollarla Türkiye’ye geçişini sağlayan zanlının ise Gülistan Al Hussein olduğu ortaya çıktı. İngilizce öğretmeni olan Al Hussein’in, İngilizce dışında Türkçe, Arapça ve Kürtçe bildiği, Keser’i 20 gün boyunca Suriye’nin Kamışlı kentindeki evinde sakladığı belirlendi. Al Hussein’in, teröriste ayrıca Türkiye’ye geçtiğinde Suriyeli olduğuna inandırmak için Suriyeli gibi giyinip kuşanmayı öğrettiği öğrenildi. Bunun yanı sıra araba kullanmayı bilen Al Hussein’in bombalı araç eylemine olacağı ihtimaline karşılık araba kullanmayı da öğrettiği tespit edildi.

Gülistan Al Hussein’in, Elif Keser’e dikkat çekmemesi için genelde Suriyeli kadınların kullandığı altın takılar aldığı, teröristin evinde kaldığı süreçte parmak izi çıkmaması için hiçbir yere dokunmaması talimatı verdiği bilgisine de ulaşıldı. Anne ve babası, Suriye’nin Kamışlı kentinde bulunan Al Hussein’in, 2013’de Ali Rıza Gündüz ile evlenip, İstanbul’a yerleştiği ve Türk vatandaşlığı için yaptığı başvurunun ‘sakıncalı’ diye reddedildiği belirlendi.

Al Hussein’in, 6 yıl sonra ilk kez 2019’da Suriye’nin Kamışlı kentindeki anne ve babasının yanına gittiği, burada daha 2015 yılında İstanbul’daki evinde 2 gün boyunca ağırladığı terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı olan; ‘PYD/YPG’nin sözde Prag temsilcisi Uman (İman) Derviş ile karşılaştığı öğrenildi. Gülistan Al Hussein’in, Derviş’in talimatıyla Elif Keser’i ailesinin evinde saklayıp, onun sınırı yasadışı yollarla geçmesini sağladığı bildirildi.

2019 yılı Ağustos ayında Al Hussein, Suriye’den Kuzey Irak’a, oradan da havayoluyla İstanbul’a geçerken, Elif Keser’in de Al Hussein’in ailesinin yanında 2 gün kaldıktan sonra sınır hattından yaya olarak Şırnak’a geçtiği, sonrasında Adana’ya geldiği ortaya çıktı. Tüm bu bilgiler ışığında Gülistan Al Hussein ve eşi Ali Rıza Gündüz, 19 Ocak 2021 tarihinde İstanbul’da yakalanıp, Adana’da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Ayrıca terörist kadının bir ağabeyinin de terör örgütü YPG saflarında savaşırken öldüğü ortaya çıktı.

