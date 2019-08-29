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İngilizler Boris Johnson’a karşı imza topluyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.08.2019 19:15 | Son Güncelleme

İngiltere’de yeni Başbakan Boris Johnson’ın Kraliçe Elizabeth’ten aldığı onayla birlikte parlamentoyu zorunlu tatile çıkartması sonrası vatandaşlar Johson’ın karşıtı imza kampanyası başlattı.İngiltere Başbakanı Boris Johson’ın görevine başlamasıyla birlikte alacağı kararları bekleyen İngiliz parlamentosu ve İngiliz vatandaşları, dün yayınlanan kararla birlikte Başbakanlık ofisinin bulunduğu Downing Street önünde protestolara başladı.

İngiltere’de yeni Başbakan Boris Johnson’ın Kraliçe Elizabeth’ten aldığı onayla birlikte parlamentoyu zorunlu tatile çıkartması sonrası vatandaşlar Johson’ın karşıtı imza kampanyası başlattı.
İngiltere Başbakanı Boris Johson’ın görevine başlamasıyla birlikte alacağı kararları bekleyen İngiliz parlamentosu ve İngiliz vatandaşları, dün yayınlanan kararla birlikte Başbakanlık ofisinin bulunduğu Downing Street önünde protestolara başladı. Başbakan Johnson’ın aldığı tartışmalı karar sonrası internette başlatılan imza kampanyasına katılanların sayısı ise 1 milyon 400 bini aşarak, önceden başlatılan Brexit karşıtı imza kampanyasında toplanan imza sayısına yaklaştı. Başlatılan kampanyada ise Brexit ertelenmediği veya Avrupa Birliği’nden çıkış kararından vazgeçilmediği sürece Johnson’ın parlamentoyu askıya aldırmasının yanlış olması vurgulandı.
Dünkü kararın ardından parlamenterlere mektup yollayan Johnson ise, “AB ile bir anlaşma sağlamayı başarırsam, parlamentonun böyle bir anlaşmayı imzalanması konusunda gerekli yasayı çıkartmak için 31 Ekim öncesine kadar yeterince vakti olacak” dedi.
Avam Kamarası Başkanı John Bercow da açıklamasında, “Alınan karar tamamen ülkenin geleceğini tartışmak yerine, gerekli adımların atılmaması için uygulanan bir durumdan ibarettir” diye konuştu.
AB, Brüksel ile yapılan Brexit anlaşmasının parlamentodan onay alması için İngiliz hükümetine 31 Ekim’e kadar süre tanımıştı.

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