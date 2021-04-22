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İngilizler 'Britanya Süper Ligi'ni kuruyor

22.04.2021 18:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Süper Lig'in kurulduktan birkaç gün sonra dağılmasının ardından yeni bir lig kurulacağı iddiası gündeme geldi. İngilizlerin Premier Lig'in yapısında değişikliğe gidip "Britanya Süper Ligi" adı altında yeni bir lig kuracağı ileri sürüldü. Amerikan sisteminin yer alması beklenen yeni oluşuma İskoçya'dan Rangers ve Celtic'in de dahil edileceği konuşuluyor.

İngilizler 'Britanya Süper Ligi'ni kuruyor

Avrupa futbolundaki Avrupa Süper Lig fiyasyosunun ardından yeni bir ligin kurulacağı iddia edildi.

İngiliz basınından The Sun'da yer alan habere göre İngilizler, Premier Lig'in yapısında değişikliğe gidip "Britanya Süper Ligi" adı altında yeni bir lig kuracak. Teklif verenlerden bazıları şu anda olduğu gibi Premier Lig'in kısa vadeli uzatılmasını destekledikleri diğerlerinin ise ligde 18 kulübün yer alması konusunda görüş bildirdikleri belirtildi.

AMERİKAN SİSTEMİ

Detaylarının henüz ortaya çıkmadığı lig için Amerikan modeli de gündemde yer alıyor. Sezon sonu play-off'u, rekabete olan ilgiyi artırmak için tartışılan sistemlerden biri. Buna göre birinci ile dördüncünün, ikinci ile üçüncünün karşılaşacağı bir 4'lü final düşünülüyor.

RANGERS VE CELTİC İDDİASI

Yeni oluşturulacak bu lige İskoçya'dan Rangers ile Celtic'in dahil edileceği konuşuluyor. İngilitere Futbol Federasyonu ile İskoçya Futbol Federasyonu'nun görüştükleri bu konuda izin çıkması halinde iki takımın lige kalımının muhtemel olduğu ileri sürüldü. Rangers ve Celtic'in olmadığı bir İskoçya Ligi'nde Aberdeen, Hearts, Hibs ve Dundee gibi takımların şampiyonluk ihtimalinin yüksek olduğu ön görülüyor.

AVRUPA SÜPER LİGİ FİYASKOSU

Avrupa devleri Manchester United, Manchester City, Chelsea, Arsenal, Tottenham, Liverpool, Juventus, Inter, Milan, Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid'in olduğu 12 kulüp geçtiğimiz günlerde "Avrupa Süper Ligi"ni kurduklarını açıklamışlardı. Bu yeni oluşun özellikle UEFA başta olmak üzere birçok kurum, teknik direktör, futbolcu ve taraftar tarafından büyük tepkiye yol açmıştı. Tepkiler sonrası 12 kulüpten 10'u organizasyondan çekilme kararı almış ve lig dağılmıştı. Ligde sadece Barcelona ve Real Madrid kalmıştı.

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