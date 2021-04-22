İngilizler 'Britanya Süper Ligi'ni kuruyor

Avrupa futbolundaki Avrupa Süper Lig fiyasyosunun ardından yeni bir ligin kurulacağı iddia edildi.

İngiliz basınından The Sun'da yer alan habere göre İngilizler, Premier Lig'in yapısında değişikliğe gidip "Britanya Süper Ligi" adı altında yeni bir lig kuracak. Teklif verenlerden bazıları şu anda olduğu gibi Premier Lig'in kısa vadeli uzatılmasını destekledikleri diğerlerinin ise ligde 18 kulübün yer alması konusunda görüş bildirdikleri belirtildi.

AMERİKAN SİSTEMİ

Detaylarının henüz ortaya çıkmadığı lig için Amerikan modeli de gündemde yer alıyor. Sezon sonu play-off'u, rekabete olan ilgiyi artırmak için tartışılan sistemlerden biri. Buna göre birinci ile dördüncünün, ikinci ile üçüncünün karşılaşacağı bir 4'lü final düşünülüyor.

RANGERS VE CELTİC İDDİASI

Yeni oluşturulacak bu lige İskoçya'dan Rangers ile Celtic'in dahil edileceği konuşuluyor. İngilitere Futbol Federasyonu ile İskoçya Futbol Federasyonu'nun görüştükleri bu konuda izin çıkması halinde iki takımın lige kalımının muhtemel olduğu ileri sürüldü. Rangers ve Celtic'in olmadığı bir İskoçya Ligi'nde Aberdeen, Hearts, Hibs ve Dundee gibi takımların şampiyonluk ihtimalinin yüksek olduğu ön görülüyor.