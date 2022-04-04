İngilizler “Geçinemiyoruz” Sloganlarıyla Meydanlarda

İngiltere çapında meydanlarda “geçinemiyoruz” sloganları yankılanıyor. Bu haftasonu Londra’da Başbakanlık binasının karşısında Boris Johnson’a seslerini duyurmak için toplananlar arasında İşçi Partisi’nin eski genel başkanı Jeremy Corbyn de vardı.

Corbyn VOA kamerasına “şimdiki krizin sebebi olan enerji fiyatlarına, derhal bir limit getirilmeli” dedi.

Elinde “bu yaşam maliyeti krizi değil, açgözlülük” yazılı pankartla gelen protestocu “fiyatlar gitgide artıyor ve başkaları milyonları götürürken kimse bizim için bir şey yapmıyor” diye yakındı.

İngiltere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu OFGEM, 1 Nisan’dan itibaren evlere yansıyacak elektrik - doğalgaz faturalarında yıllık 700 sterline varan zam yaptı.

Yaşlı bakımevi işinde devlet memuru olarak çalıştığını söyleyen bir protestocu, aylık giderlerini sıralayarak geçinemediğinden şikayet etti.

Bakımevi çalışanı, kesintilerden sonra ayda eline 1500 sterlin maaş geçtiğini ancak bu güne kadar birikimlerinden karşıladığı masraflara artık yetişemediğini belirtti.

Protestocu, her ay 1600 sterlinlik ev kredisi, 400 sterlin tutarındaki faturalar, 200 sterlin ulaşım, yıllık 2000 sterlinlik apartman ve belediye aidatını karşılamak için yaptığı tasarrufları anlattı.

“Netflix gibi şeyleri iptal ettim” diyen gösterici işe yürüdüğünü, kimi zaman bisikletle gittiğini, marketten ucuz yiyecek ve temizlik malzemeleri satın aldığını söyledi.

Üzerine tuhaf görünüşlü bir kostüm giyen bir başka gösterici soru üzerine hükümete mesaj vermek için böyle giyindiğini çünkü içinde bulundukları durumun artık bir tuvaleti andırdığını ifade etti.

Kostümlü protestocu, Başbakan Boris Johnson ve Maliye Bakanı Rishi Sunak’ın akşam yemeği için kaygılanmadığını, çocuklarının Play Station diye tutturma dertlerinin olmadığını söyleyerek onları çalışan kesim için hiçbir şey yapmamakla suçladı.

Bir öğrenci, bunun sadece geçim değil yönetenlerin çalışanlar üzerinde sürdürdüğü sömürü düzeni krizi olduğunu ileri sürdü. “Halk artık ısınabilmekle karın doyurmak arasında seçim yapacak hale geldi” dedi.

Öğrenci, İngiltere’nin artık yaşamak için çok pahalı bir yer olduğundan şikayet etti.

İşçi Partisi eski genel başkanı Jeremy Corbyn de kürsüde, hükümeti insanların gerçek sorunlarıyla ilgisiz olmakla suçladı.

