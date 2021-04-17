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İngilizler Karantina Sonrası İlk Haftasonu Sokaklarda

17.04.2021 21:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karantina’dan normalleşmeye doğru ikinci adımın atıldığı Londra’da, ilk haftasonu halk caddelere akın etti

İngilizler Karantina Sonrası İlk Haftasonu Sokaklarda

Karantina’dan normalleşmeye doğru ikinci adımın atıldığı Londra’da, ilk haftasonu halk caddelere akın etti.

Alışveriş mağazalarının önünde uzun kuyruklar oluştu. Kapıda bekleyen güvenlik görevlileri içeriden çıkan müşteri sayısına göre içeri müşteri kabul etti.

Kalabalık nedeniyle halk kaldırımda yürümekte zorlandı. Çoğu kişinin kurallara uygun olarak maske taktığı ve mümkün olduğunca birbirine mesafeli durmaya çalıştığı gözlendi.

Boris Johnson, dört aşamalı normalleşme planının ikincisi öncesinde, halkı çok hızlı açılmama konusunda uyarmış ve temkinli olmaya çağırmıştı. Ancak evlerde geçen dört uzun ay sonrası gelen güneşli hafta sonu sanki her şeyi unutturmuş gibiydi.

Rakamlara dayalı normalleşme

İngiltere Ulusal İstatistik Kurumu’nun (ONS) 17 Nisan Corona virüsü verileri, sokaktaki manzaranın nedeni şeklinde değerlendiriliyordu. Kendilerini sokağa atanlara göre bu, dört ay boyunca gösterdikleri özverinin ödülüydü.

ONS’nin web sayfasında Cumartesi günü 988 bin kişiye test yapıldığı ve sadece 2 bin 200 kişinin sonucunun pozitif çıktığı açıkladı. İlk doz aşı olanların sayısı 32 milyon 600 bin kişiyi geçerken, 9 milyon 400 bin kişininse iki dozu birden tamamlandı.

İngiltere’de Cumartesi günü 35 kişinin Corona virüsünden öldüğü, 179 kişininse virüs nedeniyle hastaneye yatırıldığı da ONS’nin sitesinde paylaşılan diğer veriler.

İngilizler rakamların bu noktaya gelmesi için dört ay evden çıkmadı. Şimdi önünde kuyruğa girdikleri mağazalar da aynı süre boyunca kapalı kaldı. Artık merak edilen, bu kalabalığın yaptığı alışverişle perakende sektörünün yüzünün gülüp gülmeyeceği.

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