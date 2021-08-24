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İngilizler Prens Harry ile Meghan Markle'ı takibi bıraktı

24.08.2021 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçen yıl kraliyet görevlerini bırakıp ABD’ye taşınan Prens Harry ile Meghan Markle'a sosyal medyada destek azaldı. Ünlü çift hızla takipçi kaybederken, Prens William ve eşi Kate Middleton 1 milyon yeni hayran kazandı.

İngilizler Prens Harry ile Meghan Markle'ı takibi bıraktı

İngiliz basını, Kraliyet Ailesi'nin küskün kardeşleri Prens William ile Prens Harry’nin sosyal medya takipçilerini karşılaştırdı.
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Unvanlarından vazgeçerek ABD’ye yerleşen İngiltere Kraliyet Ailesi’nin asi çifti Prens Harry ile eşi Meghan Markle’ın, yılın başından bu yana 700 bin takipçi kaybettiği belirtildi.
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Buna karşılık tahtın iki numaralı varisi Prens William ile eşi Kate Middleton'ın yaklaşık 1 milyon yeni takipçi kazandığı belirlendi.
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Kraliyet Ailesi'ni hedef alan açıklamalarda bulunan Prens Harry- Meghan Markle çiftinin, özellikle İngiliz takipçileri tarafından antipati ile karşılandığı belirtiliyor.
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Prens Harry ile Meghan Markle'ın resmi hesapları olan Sussex royal'in 10.1 milyon takipçisi bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Meghan Markle
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