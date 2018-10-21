İngilizler sokağa döküldü

Ülkede son 10 yılda gerçekleşen en büyük gösteri olduğu belirtilen yürüyüş Hyde Park önünde başladı ve İngiliz Parlamentosu binası önünde mitinge dönüştü. "Brexit geleceğimi çaldı", "Oylama yapabilir miyiz?", "Bu benim de geleceğim", "Avrupa’yı seviyoruz" ve "Brexit, İngiltere’yi yeniden çöp yapmak" gibi pankart ve dövizlerin taşındığı gösteride polis geniş güvenlik önlemleri aldı.
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