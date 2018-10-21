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İngilizler sokağa döküldü

DÜNYA HABERLERİ  | 21.10.2018 08:20 | Son Güncelleme

İngiltere’nin başkenti Londra’da yaklaşık 700 bin kişi, ülkenin Avrupa Birliği’nden ayrılmasının (Brexit) yeniden halk oyuna sunulması talebiyle yürüdü. "Halkın Oyu" platformu tarafından Londra’da düzenlenen Brexit karşıtı yürüyüşe, platformun verdiği bilgiye göre yaklaşık 700 bin kişi katıldı.

Ülkede son 10 yılda gerçekleşen en büyük gösteri olduğu belirtilen yürüyüş Hyde Park önünde başladı ve İngiliz Parlamentosu binası önünde mitinge dönüştü. "Brexit geleceğimi çaldı", "Oylama yapabilir miyiz?", "Bu benim de geleceğim", "Avrupa’yı seviyoruz" ve "Brexit, İngiltere’yi yeniden çöp yapmak" gibi pankart ve dövizlerin taşındığı gösteride polis geniş güvenlik önlemleri aldı.

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Göstericiler Trafalgar Meydanı’ndan Parlamento Meydanı’na uzanan alanı ve çevre sokakları bütünüyle doldurdu.
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Gösteriye Londra’nın Müslüman Belediye Başkanı Sadık Han da katıldı. Yürüyüşü başlatan Han, parlamento meydanındaki mitingde de halka hitap etti.
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Brexit konusunda yeni bir referanduma gidilmesinin demokratik olmayacağını savunanlar bulunduğunu belirten Han, "Halkın yargısına güvenmekten daha demokratik ve daha İngilizlere özgü ne olabilir?" dedi.
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İskoçya Bölgesel Yönetimi Başbakanı Nicola Sturgeon da yolladığı video mesajla Parlamento Meydanı’ndaki göstericilere seslenerek yeni referandum talebine destek verdi.
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İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit konusunda ikinci bir referanduma karşı çıkıyor.
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İngiliz halkının 2016’da yapılan referandumda bu konuda sözünü söylediğini belirten May, İngiltere’nin 29 Mart 2019’da AB’den ayrılacağını ısrarla vurguluyor.
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Anahtar Kelimeler:
İngilliz Londra ingiltere yürüyüş protesto

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