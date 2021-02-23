İngilizler tatil için kısıtlamaların kalkmasını bekliyor

İngilizlerin tercih ettiği ülkeler arasında Türkiye de bulunuyor.Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson'ın koronavirüs kısıtlamalarının tümünün 21 Haziran'da kaldırılacağını açıklamasının ardından Birleşik Krallık'ta tatil rezervasyonları hız kazandı.

Uygun fiyatlı uçuş seçenekleriyle bilinen Easyjet, uçak rezervasyonlarının sayısının geçen haftaya kıyasla üç katına çıktığını duyurdu. Uçak şirketi, tatil rezervasyonlarında ise altı katlık bir artış meydana geldiğini açıkladı. İngilizlerin en fazla tercih ettiği tatil rotaları arasında Malaga, Alicente, Palma gibi İspanya'daki tatil bölgelerinin yanı sıra Portekiz'in tatil beldesi Faro ve Yunanistan'ın Girit Adası bulunduğu belirtildi.

Dünyanın en büyük seyahat şirketi olan TUI de tatil rezervasyonlarında bir gecede yüzde 500'lük artış olduğunu duyurdu. TUI'nin yöneticisi Fritz Joussen, yaz aylarında tatil rezervasyonlarında "patlama yaşanmasını" beklediklerini söyledi.

Seyahat planlarındaki artış şirketlerin borsadaki değerlerine de yansıdı. Easyjet'in hisse senetlerinde yüzde 9'luk bir artış meydana gelirken, İngiliz-İspanya ortaklı havayolu şirketi IAG ve TUI yüzde 6'lık artış gösterdi.