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İngilizler'den Başbakan Johnson'a 'Darbeyi Durdur' Çağrısı

31.08.2019 23:30 | Son Güncelleme

Başbakan Boris Johnson’ın parlamentoyu askıya alma kararı İngilizleri ayağa kaldırdı. Yalnızca Londra’da iki binden fazla protestocu Başbakanlık ofis ve konut binasının önünde kapıya dayandı

İngilizler'den Başbakan Johnson'a 'Darbeyi Durdur' Çağrısı

Başbakan Boris Johnson’ın parlamentoyu askıya alma kararı İngilizleri ayağa kaldırdı. Yalnızca Londra’da iki binden fazla protestocu Başbakanlık ofis ve konut binasının önünde kapıya dayandı.

Ellerinde ‘Darbeyi Durdur’, ‘Önce Demokrasi’ yazılı pankartlar ve Boris Jonhson aleyhinde kukla, karikatür ve görseller vardı. Tekerlekli sandalyesinde 90 yaşında yaşlı kadınlar, kucağında 8 haftalık bebeğiyle anneler; kadın, erkek, her milletten gösteri için orada buluşanlar “Sen eğer parlamentoyu kapatırsan biz de sokakları kapatırız” şeklinde sloganlar attı, seslerini Boris Johson’a duyurmak için yükseltti.

Öğle saatlerinde buluşan göstericiler akşam saatlerine kadar eylemlerini sürdürdü. Polis ise başbakanlık konutunun büyük demir kapısı önünde bir koruma duvarı oluşturdu.

Sadece Başbakan’ın konutu önünde değil Trafalgar meydanı, Waterloo köprüsü de protestocuların eylem alanı oldu. Saatlerce trafiği kesip Londralılar’ın geri kalanından de destek istediler.

Sosyal medya üzerinden çeşitli sivil toplum kuruluşlarının Londra dahil 30 kadar merkezde düzenlediği eylemler bütün gün devam etti. Birmingham, Newcastle, Manchester, Liverpool, Glasgow, Swansea, Leeds, Belfast, Bristol, Aberdeen, York gibi büyük şehirlerde meydanlar günü protestoyla geçirdi.

İngiltere’nin ana muhalefet lideri İşçi Partisi Genel Başkanı Jeremy Corbyn, dün paylaştığı bir Twitter mesajında, “Halkın sokağa çıkma hakkı doğmuştur” dedi ve herkesi bugünkü gösterilere katılmaya cesaretlendirmek gerekir demişti.

Glasgow’daki gösterilere katılan Corbyn, gelecek hafta anlaşmasız Brexit’in önünü kesmek için son şansımız olabilir, dedi.

Salı günü milletvekilleri tatilden dönecek ve mesai başlayacak. Eylül’ün 3’ünden 9’una kadar da mesai devam edecek. Ancak şimdi Başbakan Boris Johnson’un elinde Kraliçe imzalı bir kararname var. Bu kararname, meclisi Ekim’in 14’üne kadar tatil etme emrini içeriyor. 31 Ekim ise İngiltere’nin AB’den ayrılık tarihi. Muhalefet aslında yasalara uygun görünen bu tatile ‘askıya alma’ adını verdi ve bunun üzerinden eylemler zinciri başlattı. Çünkü tatil bahanesiyle Boris Johnson’ın parlamenterlerin elini kolunu bağladığına inanıyorlar.

Milletvekilleri eğer tatil olmasa, Boris Johnson’ın Başbakanlığını güvenoyuna sunup düşürmeye çalışabilir ya da AB’den ayrılıkta bir ön anlaşma zemini arayışını bahane göstererek tarihi erteleme yoluna gider ve ayrılma yanlısı olmayanlara zaman kazandırabilir.

Boris Jonhson, anlaşma zeminini asıl baltalayanlar şu an bu tatil kararına karşı çıkanlardır, şeklinde bir açıklama yaptı.

Ona göre bu 5 haftalık tatil süresi AB ile yapılan pazarlıklarda ve yasama yılı öncesi hazırlılarda kullanılacak.

Ancak muhalefet bu açıklamalara inanmak yerine ‘Darbeyi Durdur’ sloganlarıyla sokakta olmayı tercih ediyor.

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