İngilizler'den Başbakan Johnson'a 'Darbeyi Durdur' Çağrısı

Başbakan Boris Johnson’ın parlamentoyu askıya alma kararı İngilizleri ayağa kaldırdı. Yalnızca Londra’da iki binden fazla protestocu Başbakanlık ofis ve konut binasının önünde kapıya dayandı.

Ellerinde ‘Darbeyi Durdur’, ‘Önce Demokrasi’ yazılı pankartlar ve Boris Jonhson aleyhinde kukla, karikatür ve görseller vardı. Tekerlekli sandalyesinde 90 yaşında yaşlı kadınlar, kucağında 8 haftalık bebeğiyle anneler; kadın, erkek, her milletten gösteri için orada buluşanlar “Sen eğer parlamentoyu kapatırsan biz de sokakları kapatırız” şeklinde sloganlar attı, seslerini Boris Johson’a duyurmak için yükseltti.

Öğle saatlerinde buluşan göstericiler akşam saatlerine kadar eylemlerini sürdürdü. Polis ise başbakanlık konutunun büyük demir kapısı önünde bir koruma duvarı oluşturdu.

Sadece Başbakan’ın konutu önünde değil Trafalgar meydanı, Waterloo köprüsü de protestocuların eylem alanı oldu. Saatlerce trafiği kesip Londralılar’ın geri kalanından de destek istediler.

Sosyal medya üzerinden çeşitli sivil toplum kuruluşlarının Londra dahil 30 kadar merkezde düzenlediği eylemler bütün gün devam etti. Birmingham, Newcastle, Manchester, Liverpool, Glasgow, Swansea, Leeds, Belfast, Bristol, Aberdeen, York gibi büyük şehirlerde meydanlar günü protestoyla geçirdi.