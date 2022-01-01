İngilizler’in Gündeminde 2021’de Neler Öne Çıktı?

1 Ocak sonrası Avrupa Birliği’nden tam olarak ayrılan İngiltere kendini bir anda yeni ortaklık arayışının ortasında buldu. Eskiden neredeyse bir kentten diğerine yapılır gibi süren nakliyede, gümrük kontrollarına alışma süreci de bu yıl geride kalmış oldu. 1 Ocak 2022’de artık AB’yle ticaret, tam gümrük denetimine tabi haline geldi.

Şubat ayında dünya, İngiliz Kraliyet ailesinden, eltiler çekişmesinden olduğu izlenimi veren bir ayrılığı izledi. Prens Charles ve Prenses Diana’nın küçük oğlu Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Düşes Meghan, Kraliçe’nin onayıyla kraliyet görevlerinden ayrılıp Amerika’ya yerleşti. Mart’ta Amerikalı ünlü televizyoncu Oprah Winfrey’ye verdikleri röportajda sarayda ırkçılık ve ayrımcılığa maruz kalarak ezildiklerinden şikayet ettiler. Kraliyetten “yanlış hatırlama olabilir” şeklinde bir açıklama geldi.

Nisan ayında İngiliz futbol takımlarından Manchester United, Arsenal, Chelsea, Tottenham, Liverpool ve Manchester City Avrupa’dan da 6 büyük takımla birleşip yeni bir Avrupa Süper Ligi kurduklarını ilan etti. Alternatif turnuvanın yıllık geliri 264 milyon Euro olarak hesaplandı. FIFA ve UEFA bu hareketi kendilerine karşı isyan hareketi olarak saydı ve bu lige katılacak takımları kendi turnuvalarından dışlamakla tehdit etti. Böylece alternatif lig, başlamadan bitti.

Mayıs’da Başbakan Boris Johnson’ın sessiz bir törenle evlendiği açıklandı. Haberi atlayan İngiliz basını, karantina koşullarında belirlenmiş 30 davetli arasına kabineden kimin girip kimin girmediğine dair haberlerle meşgul oldu.

BBC’nin eski programcılarından Martin Bashir’in 1995’de Prenses Diana’yı röportaja ikna edebilmek için, saray yetkililerinin onu gizlice takip ettirdiğine dair sahte belgeler kullanmış olması, yeni bir soruşturmayla gündeme geldi. Belgeleri örtbas etmekle suçlanan BBC’de, Diana’nın ölmeden iki yıl önce yayınlanan röportajında Kraliyet ailesinde neler yaşandığına dair önemli ifşalar yer almıştı.

Haziran’da G7 dönem başkanı İngiltere dünya liderlerini ağırladı. Liderler bir araya gelip küresel şirketlere vergi konusunda uzlaştı ancak yoksul ülkeleri Corona’dan koruyacak küresel aşı kampanyası niyet düzeyinde kaldı.

Koalisyon güçlerinin Afganistan’dan ani çekilişi İngiliz hükümetinden kilit isimlerin tatiline denk geldi. İngiliz ordusu, görev süresi boyunca yanlarında çalışan binlerce Afgan’ı Taliban’ın tehdidinden kaçırmaya çalışırken Dışişleri Bakanı Dominic Raab’ın Yunan adası tatilinden vazgeçmemesi İngiltere’deki devlet görevi ciddiyetinin sorgulanmasına yol açtı. Daha sonra eski Başbakan David Cameron’un Greensill adlı finans şirketinin batmaması için şimdiki maliye bakanına WhatssApp mesajları attığı ortaya çıkınca da Muhafazakar Parti’nin lider kadro seçimindeki titizliği sorgulandı.

Eylül’de İngiltere’de artan enerji fiyatları dağıtım şirketlerini peşi sıra iflas ettirdi. Öte yandan Manş Denizi’nden şişme botlarla geçen göçmenlerin sayısı bini geçince İçişleri Bakanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ‘botları geri ittirme yetkisi’ verdi. İçişleri Bakanı Priti Patel’in Yunanistan Sahil Güvenlik ekiplerini Türkiye kıyılarına yakın görev yaparken izleyip bu yöntem konusunda ilham aldığı konuşuldu.

Ekim’de Birleşmiş Milletler iklim zirvesi İskoçya’da yapıldı. Dünya’yı karbon tehdidinden korumak için kömür kullanımıyla ilgili varılan mutabakattan Hindistan ve Çin vazgeçti. Mutabakat iki ülkenin kömürü aşamalı olarak bırakmak yerine azaltacağı şeklinde güncellendi.

Kasım’da İngiltere ve Fransa arasında Brexit’den kalma ‘balıkçılık savaşı’ başladı. İngiltere kendi sularında Fransız balıkçıların avını sınırlarken Fransa kendi sularından İngiltere’ye hareket eden göçmen botlarına müdahale etme konusunda umursamaz tutumuyla eleştirildi. Bir günde kaçak geçiş yapanların sayısı 1185’i gördü.

İngiltere’nin 2021’e veda ederken Corona dışı gündemine İngiltere, Fransa ve Almanya dışişleri bakanlarının görüşmesi damga vurdu. İngiltere Dışişleri Bakanı yapılan görüşmeye ilişkin Twitter’dan kısa bir mesaj paylaştı. Truss mesajında “ABD, Alman ve Fransız mevkidaşlarımla görüştüm. Rusya’yı Ukrayna’ya yönelik saldırgan tavrından vazgeçirmek, İran’ın nükleer programına ilişkin kaygılar ve Çin baskısı karşısında Litvanya meselesinde dayanışma konularını konuştuk” ifadelerini kullandı.

