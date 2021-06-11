İngiltere 100 milyondan fazla doz aşı bağışlayacak

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiltere'nin önümüzdeki birkaç hafta içinde yoksul ülkelere koronavirüs aşısı bağışlamaya başlayacağını söyledi.

G7 zirvesinden önce yaptığı açıklamada Johnson, artan aşıların 100 milyondan fazlasının önümüzdeki yıl dağıtılacağını duyurdu.

Bu açıklama, ABD Başkanı Joe Biden'ın 92 düşük ve orta gelirli ülkeye ve Afrika Birliği'ne 500 milyon doz Pfizer/Biontech aşısı sözü vermesinin hemen arkasından geldi.

İngiltere'nin bağışlayacağı ilk 5 milyon doz Eylül ayı sonuna kadar, 25 milyon doz ise yıl sonuna kadar dağıtılacak.

İngiltere Başbakanı, "İngiltere'nin aşı programının başarısının bir sonucu olarak, artık fazla dozumuzu ihtiyacı olanlarla paylaşabilecek durumdayız. Bunu yaparak, bu salgını temelli yenmek için büyük bir adım atacağız" dedi.

Johnson, bugün başlayacak olan G7 zirvesinde, diğer liderlerin de "gelecek yılın sonuna kadar birlikte dünyayı aşılayabilmek için benzer taahhütlerde bulunmalarını umduğunu" söyledi.

Zengin ulusların liderlerinden oluşan G7 grubunun, salgını sona erdirmek için toplu bir şekilde bir milyar doz koronavirüs aşısı sağlamayı kabul etmeleri bekleniyor.