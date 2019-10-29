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İngiltere 12 Aralık günü erken seçime gidiyor

29.10.2019 23:32 | Son Güncelleme

İngiltere 12 Aralık günü erken seçime gidiyor. Parlamentoda yapılan oylamada 20'ye karşı 438 oyla erken seçime gidilmesi kararlaştırıldı

İngiltere 12 Aralık günü erken seçime gidiyor

İngiltere 12 Aralık günü erken seçime gidiyor.Parlamentoda yapılan oylamada 20'ye karşı 438 oyla erken seçime gidilmesi kararlaştırıldı. Ayrıntılar geliyor.

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