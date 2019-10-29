İngiltere 12 Aralık günü erken seçime gidiyor

\u0130ngiltere 12 Aral\u0131k g\u00fcn\u00fc erken se\u00e7ime gidiyor.Parlamentoda yap\u0131lan oylamada 20'ye kar\u015f\u0131 438 oyla erken se\u00e7ime gidilmesi kararla\u015ft\u0131r\u0131ld\u0131. Ayr\u0131nt\u0131lar geliyor.PARTNERBu evde kimse 10 saatten fazla kalam\u0131yor! \u00c7\u0131k\u0131\u015f\u0131 bulana 115 bin TL \u00f6d\u00fcl varErdo\u011fan: \u2018Rusya Ter\u00f6r \u00d6rg\u00fctlerinin \u00c7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 Bilgisini Verdi\u2019Resmen kriz! 'D\u00fc\u015f\u00fcr\u00fcn' \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131
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