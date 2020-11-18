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İngiltere 2030'da benzinli arabaların satışını yasaklayacak

18.11.2020 13:47 | Son Güncelleme:
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İngiltere 2030'da benzinli arabaların satışını yasaklayacak

İngiltere, Başbakan Boris Johnson'ın "yeşil devrim" olarak adlandırdığı plan kapsamında 2050'ye kadar karbon salımını net sıfıra indirmek için benzinli veya dizel araba ve kamyonların satışını 2030'dan itibaren, yani planlanandan 5 yıl önce yasaklayacak.

Avrupa'daki en ölümcül Kovid-19 kriziyle, Brexit ticaret görüşmeleriyle ve en üst düzey danışmanının görevden ayrılmasıyla uğraşan Johnson, kendi hükümeti için bir yeniden başlama hedefinin parçası olarak çevre hassasiyetine vurgu yapmak istiyor.

Johnson, Financial Times'da dün yayımlanan bir köşe yazısında, "Ülkeyi daha temiz, yeşil ve güzel yapmaya yardım ettiğini bilmenin tatminini insanlara yaşatacak yüksek vasıflı işlerle yeşil iyileşmeyi planlamanın tam zamanı" ifadelerini kullandı.

İngiltere, vatandaşlarının seyahat, enerji kullanımı ve yeme alışkanlıklarının tümden değişmesini gerektirecek olan 2050'ye kadar karbon salımını net sıfıra çekme hedefini geçen yıl kanun haline getiren ilk G7 ülkesi olmuştu.

Johnson, 2030'a kadar toplamda 12 milyar sterlin (16 milyar dolar) büyüklüğünde hükümet kaynağı ayrılacağını ve 250,000 yüksek vasıflı çevre dostu istihdam yaratılıp bunların destekleneceğini söyledi. Hükümet, özel sektörün ayıracağının üç katı fon ayıracak.

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Hükümet ayrıca küçük ve büyük ölçekli nükleer santrallerin geliştirilmesine yardım edecek.

(Reuters)

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