İngiltere 21 Haziran'da tüm kısıtlamaları kaldıracak

Uluslararası seyahatler ise en erken 17 Mayıs'ta başlayacak.Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson, ülkenin en büyük idari bölgesi olan İngiltere'de tüm koronavirüs kısıtlamalarının 21 Haziran'da kaldırılmasını hedeflediklerini açıkladı.

Kapanma önlemlerinin dört aşamada gevşetilmesiyle ilgili hükümet planını açıklayan Johnson, okulların 8 Mart'ta, mağazaların 12 Nisan'da açılmasını öngördüklerini, 17 Mayıs'tan itibaren spor etkinliklerine seyircilerin alınmasının planlandığını ve 21 Haziran'dan itibaren tüm kısıtlamaların kaldırılmış olmasını hedeflediklerini bildirdi.

Çocukların okula gitmesinin hükümet için en öncelikli konu olduğunu belirten Johnson, "Bunun çocukların eğitiminin yanı sıra ruhsal ve fiziksel gelişimleri için de büyük önem taşıdığını biliyoruz" dedi.

Uluslararası uçuşlar 17 Mayıs'tan önce başlamayacak

Johnson, gerekli olmayan uluslararası seyahatlere yönelik kısıtlamaların ise 17 Mayıs'a kadar yürürlükte kalacağını kaydetti. Başbakan, yaz tatili yapmak isteyenlerin önündeki belirsizliği azaltmak ve tatilcilere planlama için zaman sağlamak üzere güvenli seyahat imkanıyla ilgili değerlendirmelerin 12 Nisan'a kadar yayımlanacağını da bildirdi.