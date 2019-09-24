"İngiltere 31 Ekim'de AB’den ayrılacak"

LONDRA (AA) - İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Anayasa Mahkemesinin aleyhine aldığı kararın yeni bir Brexit anlaşması yapma girişimini engellediğini ancak mevcut yasaların olduğu gibi kalması durumunda ülkenin 31 Ekim'de AB'den ayrılacağını bildirdi.

Johnson, BM Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta gazetecilere verdiği demeçte, "Yasaya göre, İngiltere ne olursa olsun 31 Ekim'de AB'den ayrılacak. Ancak şimdi bizim için heyecan verici olan şey iyi bir anlaşmaya varmak." diye konuştu.

Yeni bir anlaşma için çalıştıklarını kaydeden Johnson, "Dürüst olmak gerekirse, parlamentodaki veya mahkemelerdeki bu tür şeylerle (anlaşma yapılması) daha kolay hale gelmedi." ifadesini kullandı.

Mevcut yasaların olduğu gibi kalması durumunda ülkenin 31 Ekim'de AB'den ayrılacağını vurgulayan Johnson, "Anlaşmaya varacağımız konusunda çok umutluyum ve halkın istediği şeyin de, parlamenterlerin bir araya gelerek ulusal çıkarlar için çalışması ve bu işin (Brexit) gerçekleştirilmesi olduğunu düşünüyorum. Yapacağımız şey de bu." değerlendirmesinde bulundu.