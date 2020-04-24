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İngiltere, 4 Haziran'da koronavirüs aşısı için uluslararası zirve düzenleyecek

DÜNYA HABERLERİ  | 24.04.2020 23:22 | Son Güncelleme

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı geliştirilmesi çalışmalarının hızlandırılması amacıyla 4 Haziran'da uluslararası bir zirve düzenleyeceklerini bildirdi.

İngiltere, 4 Haziran'da koronavirüs aşısı için uluslararası zirve düzenleyecek

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Twitter hesabından yayımladığı videoda, Kovid-19'un hastalıkların sınır tanımadığını gösterdiğini belirtti.

4 HAZİRAN'DA KÜRESEL AŞI ZİRVESİ

Bu yüzden bir araya gelinmesi gerektiğini vurgulayan Raab, 4 Haziran'da sanal ortamda gerçekleştirilecek Küresel Aşı Zirvesi'ne ev sahipliği yapacaklarını ifade etti.

Raab, zirvenin gündemini, uluslararası aşı ittifakı Gavi'nin tam olarak finanse edilmesiyle bulunacak herhangi bir aşıya eşit erişim sağlanmasında Gavi'nin uzmanlık ve kapasitesinin kullanılmasının oluşturacağını bildirdi.

İngiliz Dışişleri Bakanı, Oxford Üniversitesinin potansiyel Kovid-19 aşısını dün insanlar üzerinde denemeye başladığını da hatırlattı. (AA)

Oxford Üniversitesi, insanlar üzerinde koronavirüs aşısı denemelerine başladıOxford Üniversitesi, insanlar üzerinde koronavirüs aşısı denemelerine başladı
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