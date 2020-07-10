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  4. İngiltere 70 Ülkeye Yönelik Zorunlu Karantina Kuralını Kaldırdı

İngiltere 70 Ülkeye Yönelik Zorunlu Karantina Kuralını Kaldırdı

10.07.2020 18:37 | Son Güncelleme

Aralarında Fransa ve İtalya'nın da bulunduğu 70 ülkeden ve denizaşırı bölgelerden İngiltere'ye gelenler, bundan böyle zorunlu karantina uygulamasına tabi tutulmayacak. İngiltere bu kararla Corona salgınının ağır darbe indirdiği hava yolu ulaşımı sektörünü yeniden canlandırmayı amaçlıyor

İngiltere 70 Ülkeye Yönelik Zorunlu Karantina Kuralını Kaldırdı

Aralarında Fransa ve İtalya'nın da bulunduğu 70 ülkeden ve denizaşırı bölgelerden İngiltere'ye gelenler, bundan böyle zorunlu karantina uygulamasına tabi tutulmayacak. İngiltere bu kararla Corona salgınının ağır darbe indirdiği hava yolu ulaşımı sektörünü yeniden canlandırmayı amaçlıyor.

İngiltere'ye daha yüksek riskli ülkelerden seyahat edenler hala kendilerini 14 gün boyunca karantina altına almak zorunda. Ancak çok sayıda popüler tatil beldesi artık uygulamadan muaf tutulacak. Bu da milyonlarca İngiliz vatandaşının başka ülkelere yaz tatiline gitmesi ve İngiltere'ye dönüşte kendilerini evlerinde karantina altına almak zorunda olmaması anlamına geliyor.

Havaalanlarında virüsün yayılmasını önlemek için maske takma zorunluluğu, şeffaf akrilik bölme kullanımı, el dezenfeksiyonu ve el yıkama istasyonları gibi güvenlik önlemleri alınıyor.

Ancak salgın öncesine kıyasla çok daha az sayıda uçuş gerçekleştirilmesi bekleniyor. Londra'nın ikinci en kalabalık havaalanı olan Gatwick'in yöneticisi, Reuters haber ajansına, karantinasız seyahatin başka ülkeleri de kapsayacak şekilde genişletilmesinin mümkün olduğunu söyledi.

Stewart Wingate, ''Ay sonunda bir sonraki değerlendirme yapıldığında Portekiz'in de açıldığını görmek istiyoruz. Ana odağımız Avrupa piyasası çünkü yaz aylarında yoğunluk sağlamamıza ve bu yıl Gatwick'te olabildiğinde fazla çalışanın işini korumamıza olanak tanıyacak piyasa Avrupa'' dedi.

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