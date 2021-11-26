İngiltere 8 Afrika Ülkesinden Uçuşları Askıya Aldı

İngiltere Afrika’da türeyen yeni Corona varyantına kapılarını kapadı. Aralarında Güney Afrika, Zimbabve, Botsvana’nın da olduğu 8 ülkeden uçuşlar durduruldu. Sağlık Bakanı Sacit Cavit “şimdilik İngiltere’de bu varyanta rastlanmadığını ancak büyük ihtimal başka ülkelere sıçradığını” söyledi.

Güney Afrika, Salgın Hastalıklarla Mücadele ve Araştırma Merkezi’nin başkanı Profesör Oliveira, bu varyantın "sıra dışı mutasyonlar bileşimi" olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı Javit yaptığı açıklamayla, bu varyantın Delta’dan daha bulaşıcı ve etkisinin çok farklı olabileceği konusunda vatandaşlarını uyardı. Bakana göre İngiltere, aşıdaki başarısı nedeniyle hala güçlü durumda ancak virüsün bu yeni türünde çok daha fazla mutasyon var.

Güney Afrika’daki merkezden gelen açıklamada virüsün uğradığı değişiklik için “şaşırtıcı” ifadesi kullanıldı. Profesör Oliviera, bu mutasyonun virüsü çevreleyen çıkıntılarda (spike protein) oluştuğunu belirtti.

Delta varyantında tespit edilen mutasyon sayısı sadece 2 iken, yeni türeyen bu varyantta 10 mutasyona rastlanmış. Bu da aşıların etkisini tartışmalı hale getiren bir neden olarak ön plana çıkıyor. Zira uygulamadaki tüm aşıların başarısı, virüsün Wuhan’da ortaya çıktığı ilk haline göre dayandırılmış durumda.

İngiltere, yeni varyant hakkında alınan uçuş durdurma kararını, hem aşılar hem de mevcut imkanlarla hastalara sunulan tedavilerin etkisini azaltabilir endişesine dayandırıyor. İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri Örgütü (NHS), bir süredir günde 40-50 bin arası seyreden vaka sayısı arasında, hastanelik olan 700-800 civarında kişiye, Ronapreve adlı antikor ilacını uyguluyordu.

Afrika'dan bir başka kaynaktan gelen bilgiler de İngiltere’deki endişeleri haklı çıkarır nitelikte. KwaZulu-Natal Üniversitesi'nden Profesör Richard Lessells, yeni mutasyonlarla virüsün, bulaşma ve kişilerin bağışıklık sistemini aşma konusunda kaygı verici olduğunu söyledi.

Bu yeni varyantın tespit edildiği ilk yer Hong Kong. Taşıyıcının Güney Afrika’dan geldiği tespit edildikten sonra hemen oradaki yerel makamlara bu konuda bilgi verildi.

İngiltere Sağlık Bakanı Javit’in açıklamalarına göre bu virüs Güney Afrika’da yüzde 80 oranında PCR testiyle tespit edilebilmiş. Javit, bölgedeki bulaşma katsayısı arttığından hesaplamalara göre vaka sayısının iki hafta sonra dörde katlanabileceğini de sözlerine ekledi.

İngiltere Cuma öğle saatinde başlayıp Pazar sabah 4.00’e kadar bölgeden yapılacak uçuşları askıya aldı. Orada mahsur kalan İngiliz ve İrlanda vatandaşları Pazar gününden sonra ülkelerine döndüğünde 11 günlük paralı otel karantinasına tabi tutulacak. Onlar dışında başka kimsenin ülkeye giremeyeceği açıklandı.

