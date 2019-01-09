"İngiltere AB ile gelecekte derin ve özel ortaklık istiyor"

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott, ülkesindeki Brexit sürecine ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Biz, Avrupa Birliği (AB) ile gelecekte sadece ticaret ve ekonomi değil, güvenlik ve dış ilişkiler gibi birçok alanda da iş birliğini kapsayan derin ve özel ortaklık istiyoruz." dedi.

Büyükelçi Chilcott, TOBB ETÜ'nün düzenlediği "Diplomasi ve Barış" seminerleri kapsamında, İngiltere ve Türkiye arasındaki ikili ilişkiler, Brexit referandumu ve gündemdeki konulara ilişkin konuşma yaptı.

İki ülkenin birçok nedenden ötürü tarih boyunca iyi ilişkilere sahip olduğunu vurgulayan Chilcott, İngiltere'nin Türkiye'yi müttefik olarak gördüğünün altını çizdi.

Chilcott, İngiltere'nin, Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecine en güçlü destek veren ülkelerden biri olduğuna dikkati çekerek üyeliğin sadece Türkiye için değil, Avrupa için de faydalı olacağı değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, çok sayıda bakanla Mayıs 2018'de İngiltere'ye resmi ziyaret gerçekleştirdiğini hatırlatan Chilcott, "Bu ziyaret, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk hükümeti için İngiltere ile ilişkilerin öneminin bir sinyaliydi." dedi.