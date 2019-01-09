HABER

"İngiltere AB ile gelecekte derin ve özel ortaklık istiyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 19:43 | Son Güncelleme

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott: - "Biz, AB ile gelecekte sadece ticaret ve ekonomi değil, güvenlik ve dış ilişkiler gibi birçok alanda da iş birliğini kapsayan derin ve özel ortaklık istiyoruz" - "Geçen yıl Türkiye'yi ziyaret eden İngiliz turist sayısının (darbe girişiminden) önceki seviyeye hatta belki de daha yukarı çıktığını söylemekten memnuniyet duyuyorum" - "(İngiltere AB'den ayrıldıktan sonra) İngiltere, kendi kaderini belirlemede daha fazla sorumlu olacak. Bu nedenle diğer ülkelerle ikili ilişkilerini geliştirmek için daha fazla çaba sarf etmek zorundayız"

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott, ülkesindeki Brexit sürecine ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Biz, Avrupa Birliği (AB) ile gelecekte sadece ticaret ve ekonomi değil, güvenlik ve dış ilişkiler gibi birçok alanda da iş birliğini kapsayan derin ve özel ortaklık istiyoruz." dedi.

Büyükelçi Chilcott, TOBB ETÜ'nün düzenlediği "Diplomasi ve Barış" seminerleri kapsamında, İngiltere ve Türkiye arasındaki ikili ilişkiler, Brexit referandumu ve gündemdeki konulara ilişkin konuşma yaptı.

İki ülkenin birçok nedenden ötürü tarih boyunca iyi ilişkilere sahip olduğunu vurgulayan Chilcott, İngiltere'nin Türkiye'yi müttefik olarak gördüğünün altını çizdi.

Chilcott, İngiltere'nin, Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecine en güçlü destek veren ülkelerden biri olduğuna dikkati çekerek üyeliğin sadece Türkiye için değil, Avrupa için de faydalı olacağı değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, çok sayıda bakanla Mayıs 2018'de İngiltere'ye resmi ziyaret gerçekleştirdiğini hatırlatan Chilcott, "Bu ziyaret, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk hükümeti için İngiltere ile ilişkilerin öneminin bir sinyaliydi." dedi.

İngiltere ve Türkiye arasındaki karşılıklı üst düzey ziyaretlerin, iki ülke arasında var olan ilişkilerin önemine işaret ettiğini söyleyen Chilcott, ikili ticaretin de ilişkilerde önemli bir faktör olduğunu belirtti.

Chilcott, ülkesinin, Türkiye'nin ikinci büyük ihraç pazarı olduğuna işaret ederek, "Biz, Rusya ve Çin'e sattığımızdan daha fazla malı Türkiye'ye satıyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye'de büyük çapta çok sayıda İngiliz şirketin faaliyet gösterdiğini belirten Chilcott, aynı şekilde İngiltere'de de önemli birçok Türk şirketin bulunduğu ve başarılı çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

Büyükelçi Chilcott, iki ülke arasındaki ilişkilerin bir diğer önemli ayağının, turizm olduğunu vurgulayarak çok sayıda İngiliz turistin Türkiye'yi ziyaret ettiğini kaydetti.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından İngiltere'den Türkiye'ye gelen turist sayısının ciddi şekilde düştüğünü söyleyen Chilcott, "2018'de Türkiye'yi ziyaret eden İngiliz turist sayısının (darbe girişiminden) önceki seviyeye hatta belki de daha yukarı çıktığını söylemekten memnuniyet duyuyorum." dedi.

Chilcott, Türkiye ve İngiltere'nin terörle mücadele alanında da birlikte çalıştığını belirterek, "Biz, hukuk kuralları içerisinde PKK'nın para toplama gibi aktivitelerini engellemek için her şeyi yaptık ve bunun da Ankara'da takdirle karşılandığını düşünüyorum." dedi.

- "Avrupa'dan bağlantımızı kesmiyoruz"

Konuşmasında Brexit referandumuna da değinen Chilcott, ülkesinde birçok kişinin referandum öncesi AB'den ayrılma kararı almayacağını düşündüğünü, buna karşılık çok az kişinin İngiliz halkının ayrılma yönünde oy kullanacağını tahmin ettiğini söyledi.

Chilcott, Brexit referandumu sonrası ortamda hala belirsizlik havasının hakim olduğunu ve tam bir tanımın yapılamadığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Biz, AB kuruluşlarından ayrılmamıza rağmen Avrupa'dan bağlantımızı kesmiyoruz. Biz, kuruluşlar dışında mümkün olan maksimum bağlantı istiyoruz. Biz, AB ile gelecekte sadece ticaret ve ekonomi değil, aynı zamanda güvenlik ve dış ilişkiler gibi birçok alanda da iş birliğini kapsayan derin ve özel ortaklık istiyoruz."

Büyükelçi Chilcott, ülkesinin 29 Mart'ta AB'den ayrılmasının ardından 21 aylık geçiş sürecinin olduğu ifade ederek, "(İngiltere AB'den ayrıldıktan sonra) İngiltere, kendi kaderini belirlemede daha fazla sorumlu olacak. Bu nedenle, diğer ülkelerle ikili ilişkilerimizi geliştirmek için daha fazla çaba sarf etmek zorundayız." diye konuştu.

- "İngiltere ve Suudi Arabistan önemli savunma sektörü ilişkisine sahip"

Dominic Chilcott, ülkesi ve Suudi Arabistan arasındaki ikili ilişkilere değinerek, Suudi Arabistan'ın, İngiltere ve Ortadoğu'daki birçok ülke için önemli ortak olduğunu söyledi. Chilcott, İngiltere'nin, Suudi Arabistan ile çok önemli savunma sektörü ilişkisine sahip olduğunu vurgulayarak, Suudi Arabistan'ın, ülkesinin müttefiki olduğuna işaret etti.

Chilcott, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin, herkeste şok etkisi yarattığını hatırlatarak, bu tarz bir davranışın kabul edilemeyeceğini, buna verilecek doğru yanıtın ise Suudi Arabistan'ın bu tarz yollara başvurmasını engelleyecek gerekli reformları yapmasının teşvik edilmesi olduğunu söyledi.

Suriye'de yaşanan son gelişmelere ilişkin de Chilcott, diğer birçok ülke gibi İngiltere'nin de Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana olduğunu kaydetti. Chilcott, Suriye'de barış, istikrar ve iç savaşın sona ermesinden yana olduklarının altını çizdi.

Chilcott, ABD Başkanı Donald Trump'ın, askerlerini Suriye'den çekeceğini yönündeki açıklamalarına ilişkin, "ABD çekilecekse, Suriye'deki rejim veya DEAŞ'ın, kendilerini yeniden tesis etmesine ya da daha fazla güç ve kontrol kazanmasına fırsat verilmeyecek şekilde olmalı." dedi.

PARTNERTekme tokat birbirlerine girdilerTekme tokat birbirlerine girdiler
GÜNCELLEME - FETÖ zanlısı İstihbarat Şube Müdür Vekili binbaşı tutuklandıGÜNCELLEME - FETÖ zanlısı İstihbarat Şube Müdür Vekili binbaşı tutuklandı
İbrahim Şimşek'e 159 yıl hapis cezası!İbrahim Şimşek'e 159 yıl hapis cezası!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Türkiye'nin Washington Büyükelçisi AB Brexit ingiltere kaşıkçı Suriye Suudi Arabistan Türkiye

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan dikkat çeken kenevir çıkışı!

Erdoğan'dan dikkat çeken kenevir çıkışı!

Salgında çok sayıda ölü var! Türklere kritik uyarı...

Salgında çok sayıda ölü var! Türklere kritik uyarı...

Galatasaray iki ismi KAP'a bildirdi

Galatasaray iki ismi KAP'a bildirdi

Asgari ücretle ilgili önemli gelişme

Asgari ücretle ilgili önemli gelişme

Skandalın böylesi! Hastalarını gizli kamerayla kaydedip...

Skandalın böylesi! Hastalarını gizli kamerayla kaydedip...

Bu iddia doğruysa Ankara karışır! 'Kazanırsa yerine...'

Bu iddia doğruysa Ankara karışır! 'Kazanırsa yerine...'

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

İşte Erdoğan'ın yeni danışmanı Mariam Kavakçı

İşte Erdoğan'ın yeni danışmanı Mariam Kavakçı

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Yol ulaşıma kapandı! Araçlar mahsur kaldı

Yol ulaşıma kapandı! Araçlar mahsur kaldı

Cezaevindeki kardeşinin eşine tecavüz etti! Savunması 'pes' dedirtti

Cezaevindeki kardeşinin eşine tecavüz etti! Savunması 'pes' dedirtti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Doktor skandalında genç kadının ifadesi ortaya çıktı

Doktor skandalında genç kadının ifadesi ortaya çıktı

İbrahim Şimşek'e 159 yıl hapis cezası

İbrahim Şimşek'e 159 yıl hapis cezası!

Yarın okullar tatil mi? 10 Ocak Perşembe okullarda kar tatili olan iller

Öğrenciler dikkat! İşte eğitime ara verilen iller

Bakan açıkladı! Ücretli poşetlerde yeni uygulama: Zorunlu hale getirdik

Bakan açıkladı! Ücretli poşetlerde yeni uygulama: Zorunlu hale getirdik

Bu fotoğraflar bugün Türkiye'de çekildi

Bu fotoğraflar bugün Türkiye'de çekildi

Bakan açıkladı! Günlük doğal gaz tüketiminde rekor kırıldı

Bakan açıkladı! Tüm zamanların rekoru kırıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.