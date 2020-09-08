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İngiltere AB ile Son Noktayı Anlaşmasız Koyma Hazırlığında

08.09.2020 18:05 | Son Güncelleme

İngiltere, AB'den 31 Ocak 2020'de ayrıldı. Ancak taraflar arasındaki ticari ilişkileri düzenleyecek anlaşmada çok az aşama kaydedildi. Tarafların anlaşmaları için Ekim'e kadar zaman var

İngiltere AB ile Son Noktayı Anlaşmasız Koyma Hazırlığında

Avrupa Birliği'yle (AB) İngiltere arasındaki Brexit görüşmelerinin yeni turu bugün başlarken, Londra birlikten anlaşma olmadan çıkma hazırlıklarına yoğunlaştırdığı uyarısında bulundu. Görüşmeler, her iki tarafın 1 trilyon dolarlık ticari ilişkileri düzenleyecek kurallar üzerinde çekişmelerin yaşandığı bir ortamda yürütülüyor.

İngiliz para birimi Sterlin’in değer kaybetmesi ve borsaların düşmesi, kriz havasını arttırdı. Öte yandan Financial Times gazetesi, İngiltere hükümetinin hukuk dairesi başkanının Başbakan Boris Johnson ile anlaşmazlığa düşmesi üzerine istifa ettiğini bildirdi.

İngiltere, AB'den 31 Ocak 2020'de ayrıldı. Ancak İngiltere ve Avrupa Birliği arasındaki ticari ilişkileri düzenleyecek olan anlaşmaya ilişkin müzakerelerde çok az aşama kaydedildi. Tarafların anlaşmaları için Ekim'e, İngiltere'nin birlikten çıkışına ilişkin geçiş sürecinin süresinin dolmasına ise 31 Aralık'a kadar zaman var.

Diplomatlar Başbakan Johnson'ın dört yıldır devam eden çalkantılı Brexit sürecine anlaşma olmadan nokta koyma konusunda ciddi olup-olmadığını anlamaya çalışıyor. Johnson'ın baş müzakerecisi, bu konuda bir kez daha İngiltere'nin birlikten anlaşma olmadan çıkmaktan korkmadığını dile getirdi.

AB'nin 16 trilyon dolar, İngiltere'nin ise 3 trilyon dolarlık ekonomileri arasındaki ayrılma sürecinin çalkantılı geçme olasılığı, İngiliz para biriminin değerinin, anlaşmazlığın daha da artacağı beklentileri üzerine, son iki haftanın en düşük seviyesine gerilemesine neden oldu.

İngiltere'nin Brexit Baş Müzakerecisi David Frost, "Bağımsız bir ülke olarak statümüz hakkında AB'den daha fazla gerçekçi bir bakış açısı görmek istiyoruz. Elimizde kalan çok dar zaman çerçevesi içinde bunu yapamazlarsa o zaman biz de AB'nin Avustralya ile arasındaki ticari ilişkilere benzer şartlar altında ticaret yapacağız. Yıl sonu hazırlıklarımızı yoğunlaştırıyoruz" şeklinde konuştu.

Avrupa pazarına erişimini arttırmak için AB ile serbest ticaret anlaşması müzakereleri yürüten Avustralya, şimdilik Dünya Ticaret Örgütü'nün getirdiği şartlar çerçevesinde ticari ilişkilerini yürütüyor.

"İngiltere için bir felaket" mi?

Financial Times, İngiliz hükümetinin hukuk dairesi başkanı Jonathan Jones'un, Ocak ayında imzalanan Brexit Çıkış Anlaşması'nın İngiltere kontrolundaki Kuzey İrlanda protokoluna ilişkin bazı kısımlarında yapılması önerilen değişliklerden dolayı istifa ettiğini yazdı.

AB ise Pazartesi günü İngiltere'nin uluslararası arenadaki saygınlığının zarar göreceği uyarısında bulundu ve anlaşmayı sekteye uğratmaya çalışması durumunda ticaret anlaşması yapılmayacağını kaydetti.

İngiltere ise anlaşmaya bağlı olduğunu ancak 1998 tarihli Kuzey İrlanda barış anlaşmasını desteklemek için bir yedek planla bazı küçük ayarlamaların yapılması gerektiğini bildirdi.

İrlanda Başbakanı Micheal Martin ise İngiltere'nin AB ile yürüttüğü ticaret müzakerelerinin, çekilme anlaşmasının tam olarak uygulanmaması durumunda tamamen anlamsız olacağını söyledi.

Irish Examiner gazetesine konuşan Başbakan Martin, "Çekilme anlaşması uluslararası bir anlaşmadır ve İngiliz hükümetinin anlaşma şartlarına uymasını ve şartları yerine getirmesini bekliyoruz. Bunu yapacakları konusunda onlara güveniyoruz, yoksa müzakere süreci geçersiz olur" ifadelerini kullandı.

Müzakerelerin Londra'daki son ayağının zor geçmesi bekleniyor. İngiltere, AB'nin, özellikle balıkçılık ve devlet yardımları konusunda İngiltere'nin artık bağımsız olduğunu anlamayı başaramadığı iddiasında bulunuyor.

Londra’nın kendi kurallarını koyamayacağını kaydeden AB ise İngiltere'nin Avrupa piyasalarına imtiyazlı erişim sahibi olamayacağı konusunda ısrarlı.

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