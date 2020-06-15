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‘‘İngiltere-AB Ticaret Anlaşması İçin Yeni İvme Gerekli’’

15.06.2020 23:28 | Son Güncelleme

İngiltere ve Avrupa Birliği liderleri, Aralık ayına kadar bir ticaret anlaşmasına varılması için yeni ivme gerektiği konusunda hemfikir oldular. Taraflar görüşmelerin gelecek ay sıklaştırılmasına karar verdi. Başbakan Johnson ‘‘Anlaşmaya Temmuz ayında varılmaması için bir neden görmüyorum’’ dedi

‘‘İngiltere-AB Ticaret Anlaşması İçin Yeni İvme Gerekli’’

İngiltere ve Avrupa Birliği liderleri Pazartesi günü telekonferans yöntemiyle düzenlenen üst düzey toplantının ardından Aralık ayına kadar bir ticaret anlaşmasına varılması için yeni ivme gerektiği konusunda hemfikir oldular. Taraflar görüşmelerin gelecek ay sıklaştırılmasına karar verdi. Başbakan Boris Johnson ‘‘Anlaşmaya Temmuz ayında varılmaması için bir neden görmüyorum’’ dedi.

Toplantıya İngiltere Başbakanı Boris Johnson’un yanı sıra Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Konseyi ve Avrupa Parlamentosu liderleri katıldı.

Yapılan ortak açıklamada ‘‘İngiltere ve AB, ilişkilerin geleceği konusunda yapılan yapıcı tartışmaları memnunlukla karşıladı. Ancak taraflar yeni bir ivmenin gerektiği konusunda hemfikir oldu’’ denildi.

İngiltere ve AB arasındaki geçiş süreci bu yılın sonunda sona eriyor. Bu süre dolmadan önce her iki taraf da yeni bir serbest ticaret anlaşması konusunda uzlaşmaya varmak istiyor. Ancak taraflar iş dünyasına, bu tarihe kadar anlaşma olmaması olasılığına da hazırlıklı olmaları gerektiği mesajını veriyor. Anlaşmaya zamanında varılamamasının taraflar arasında ticareti daha karmaşık hale getirmesinden ve istihdamı etkilemesinden endişe ediliyor.

Johnson: ''Anlaşmaya uzak değiliz''

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ticaret anlaşması konusunda ‘‘O kadar da uzak olduğumuzu düşünmüyorum, ancak müzakerelerde biraz daha isteklilik görmeliyiz’’ dedi.

Johnson durumun zorluğu ve gerektirdiği kararlılığı ifade etmek için ‘‘Bir kaplanın kafese kapatılması gerekiyor’’ dedi ve ‘‘Bunu ne kadar hızlı yaparsak o kadar iyi olur’’ diye devam etti. Johnson ‘’Anlaşmanın Temmuz’da yapılmaması için bir neden görmüyorum’’ diye konuştu.

İngiltere AB’den 31 Ocak tarihinde ayrılmıştı. Ancak o tarihten bu yana taraflar yeni bir ticaret anlaşması konusunda gerekli ilerlemeyi sağlayamadı. Adil rekabet güvenceleri ve balıkçılık hakları gibi konularda tartışmalar tıkandı.

Londra geçen hafta geçiş sürecini 2020’den sonrasına taşımaya niyeti olmadığını söylemişti.

Ancak taraflar anlaşmaya bu kadar uzakken ve uzlaşma için az zaman kalmışken Londra’nın 2020 tarihini uzatmama kararının, Corona virüsü krizinden kaynaklanan ekonomik zararı daha da kötüleştirmesinden endişe ediliyor.

İngiltere’nin bu yılın sonuna kadar devam edecek geçiş sürecinde ticaret, seyahat ve iş dünyası konusunda düzenlemeler mevcut haliyle sürüyor.

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