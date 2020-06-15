‘‘İngiltere-AB Ticaret Anlaşması İçin Yeni İvme Gerekli’’

İngiltere ve Avrupa Birliği liderleri Pazartesi günü telekonferans yöntemiyle düzenlenen üst düzey toplantının ardından Aralık ayına kadar bir ticaret anlaşmasına varılması için yeni ivme gerektiği konusunda hemfikir oldular. Taraflar görüşmelerin gelecek ay sıklaştırılmasına karar verdi. Başbakan Boris Johnson ‘‘Anlaşmaya Temmuz ayında varılmaması için bir neden görmüyorum’’ dedi.

Toplantıya İngiltere Başbakanı Boris Johnson’un yanı sıra Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Konseyi ve Avrupa Parlamentosu liderleri katıldı.

Yapılan ortak açıklamada ‘‘İngiltere ve AB, ilişkilerin geleceği konusunda yapılan yapıcı tartışmaları memnunlukla karşıladı. Ancak taraflar yeni bir ivmenin gerektiği konusunda hemfikir oldu’’ denildi.

İngiltere ve AB arasındaki geçiş süreci bu yılın sonunda sona eriyor. Bu süre dolmadan önce her iki taraf da yeni bir serbest ticaret anlaşması konusunda uzlaşmaya varmak istiyor. Ancak taraflar iş dünyasına, bu tarihe kadar anlaşma olmaması olasılığına da hazırlıklı olmaları gerektiği mesajını veriyor. Anlaşmaya zamanında varılamamasının taraflar arasında ticareti daha karmaşık hale getirmesinden ve istihdamı etkilemesinden endişe ediliyor.