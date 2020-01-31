İngiltere AB Üyesi Olarak Son Saatlerini Yaşıyor

İngiltere Parlamento binasının ikonik saat kulesi Big Ben’de 3 yıldır yenileme çalışmaları sürüyor. Milletvekilleri İngiltere’nin AB’den çıktığı dakikada gong çalması için ısrar etse de, gong tamirde olduğu için bunun yapılıp yapılmayacağı net değil.

Başkent Londra’da parlamento meydanı ve Buchingham Sarayı’nın önünde uzanan geniş yol İngiltere bayraklarıyla donatıldı. İngiltere’nin AB’den resmen ayrılacağı gece saatleri yaklaştığında, WhiteHall Caddesi’ndeki hükümet binalarına İngiliz bayrağının renkleri olan kırmızı, mavi ve beyaz ışıklar yansıtılacak.

LONDRA- İngiltere 3 yıldır devam eden Brexit krizinde artık resmen AB’den bu gece ayrılıyor. Ayrılığın ardından 11 aylık geçiş dönemi başlayacak. Başkent Londra’da Brexit yanlıları bugünü partiyle kutlayacak, Brexit karşıtları ise “buruk veda” buluşmasıyla AB’ye veda edecek.

İngiltere bugüne özel para bastırdı

Hükümet İngiltere siyasi tarihinde bir dönüm noktası olan bu önemli güne özel hatıra paraları bastırdı. 31 Ocak tarihini taşıyan ve üzerinde “Barış, refah ve tüm halklarla dostluk” yazan 3 milyon adet 50 penilik bozuk para tedavüle girdi. Yedi milyon adet bozuk paranın da yıl içinde aralılarla piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Parlamento Meydanı’nda partiler arası bir kampanya grubu bir parti düzenleyecek. Brexit Partisi bu etkinlikte başı çekiyor. Siyaset, ekonomi ve politika dünyasından Brexit yanlısı tanınmış yüzlerin de sahnede konuşma yapması bekleniyor.

"Buruk veda"

Bugüne kadar milyonlar halinde meydanları dolduran Brexit karşıtlarının da alternatif bir etkinliği olacak. Bu grubun da Parlamento Meydanı’na yakın bir başka meydanda toplanacakları sosyal medya hesaplarından duyuruldu. Buluşmanın adı da “Buruk Veda”.

Muhaliflerin de bu partide bir araya gelmesi bekleniyor. İngiltere Sendikalar Konfederasyonu Genel Sekreteri Frances O’Grady de ayrılığa ilişkin uyarılarıyla bu toplantıda yerini alabilir. O’Grady, açıklamasında, “Ayrılırken, Başbakan bir an önce işlerimizin devamı ve işçi hakları için gereken adınları atmalı. Dürüst bir anlaşma önceliğimiz olmalı. Ulusal Sağlık sistemimiz olan NHS’i Donald Trump’a satmamalı. Yapılacak anlaşmalar İngiltere’deki işçilerin ücretli izin gibi özlük haklarını da garanti etmeli. En az AB standartları kadar iyi haklar istiyoruz” dedi.

İngiltere’nin AB’den resmen ayrılmasının ardından geçiş dönemi başlayacak. 11 ay sürecek olan bu dönemde iki taraf arasında müzakere edilecek çok sayıda konu başlığı var. Bu başlıklar arasında en öncelikli olan konu ise AB ve İngiltere arasında imzalanacak ticaret anlaşması.

