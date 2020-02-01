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İngiltere AB’den Ayrıldı

01.02.2020 03:48 | Son Güncelleme

İngiltere 31 Ocak tarihi itibarıyla Avrupa Birliği üyeliğinden resmen ayrıldı. Böylece İngiltere’nin Avrupa Birliği’ndeki 47 yıllık serüveni sona ermiş oldu. Binlerce İngiliz, haftanın son iş gününde Londra sokaklarına çıkarak Avrupa Birliği’nden ayrılmayı kutladı

İngiltere AB’den Ayrıldı

İngiltere 31 Ocak tarihi itibarıyla Avrupa Birliği üyeliğinden resmen ayrıldı. Böylece İngiltere’nin Avrupa Birliği’ndeki 47 yıllık serüveni sona ermiş oldu.

Binlerce İngiliz, haftanın son iş gününde Londra sokaklarına çıkarak Avrupa Birliği’nden ayrılmayı kutladı.

Başbakan Boris Johnson ise Başbakanlık Ofisi’nde özel bir resepsiyonla günü kutladı.

2016’da halkoylaması yapılmış ve yüzde 48’e karşı yüzde 52 oyla İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılması yönünde karar çıkmıştı.

Referandumun ardından dönemin Başbakanı David Cameron görevinden istifa etmişti. Cameron’ın ardından Theresa May Başbakan olmuş ancak Brexit müzakerelerinde Avrupa Birliği’yle sağladığı anlaşmayı parlamentoda kabul ettiremeyince istifa etmişti.

İngiltere’nin daha önce Avrupa Birliği’nden ayrılması öngörülüyordu ancak Avrupa Birliği’yle yürütülen müzakerelerin uzaması nedeniyle bu tarihler değişti.

May’in ardından Başbakan olan Boris Johnson seçim kararı almış ve seçimde partisi parlamentodaki üye sayısını arttırınca Brexit anlaşması kabul edilmişti.

Anlaşma uyarınca İngiltere’nin 31 Ocak’ta Avrupa Birliği’nden ayrılması öngörülüyordu.

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