İngiltere AB'den Son Kez Uzatma İstedi

Yapılan ortak açıklamada ise “Bir yıldır süren müzakerelerin ardından yaşanan yorgunluğa ve defalarca sona gelinmiş olmasına rağmen, fazladan bir yol kat etmenin sorumluluk gereği olduğunu düşünüyoruz” ifadesine yer verildi.

Von der Leyen, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’dan gelen olumlu ve yapıcı bir telefon konuşmasıyla, ayrılık sürecindeki görüşmelerde çözümsüz kalan başlıkların yeniden ele alınmasının kararlaştırıldığını söyledi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İngiltere'nin AB'den anlaşmalı ya da anlaşmasız ayrılmasına ilişkin kararın beklendiği Pazar günü yaptığı açıklamayla, pazarlık sürecinin biraz daha uzatıldığını bildirdi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Fransa'nın bu talebini ‘saldırgan ve çılgınca’ olarak niteledi ve anlaşmasız bir ayrılık halinde gemilerinin İngiliz karasularına girme hakkının ‘sıfıra düşeceğini’ ifade etti.

Dışişleri Bakanı Raab, 1 Ocak’tan sonra Avrupalı balıkçılara karşı Manş Denizi'nde başlatılması düşünülen hücumbot devriye göreviyle ilgili, “İngiltere kendi karasularında beklenen tam kontrolu sağlayacak, ancak herhangi bir yaptırım, orantılı bir şekilde uygulanacak” dedi.

İngilizler, 1970 yılında, şimdiki nüfusu 390 bin olan İzlanda’yla morina avcılığı konusunda anlaşmazlıklar baş göstermesi üzerine 22 fırkateyn görevlendirmiş, İzlanda ise buna ABD’ye hücumbot siparişi vererek karşılık vermişti.

İngiltere Başbakanı'nın bu hamlesi hem içeride hem de AB tarafında eleştirilse de İngiltere Sahil Güvenlik Komutanlığı, gerekli yasal düzenlemelerin yapılması durumunda böyle bir göreve hazır olduğu sinyalini verdi.

