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İngiltere AB'den Son Kez Uzatma İstedi

13.12.2020 19:11 | Son Güncelleme:
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İngiltere AB'den Son Kez Uzatma İstedi

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İngiltere'nin AB'den anlaşmalı ya da anlaşmasız ayrılmasına ilişkin kararın beklendiği Pazar günü yaptığı açıklamayla, pazarlık sürecinin biraz daha uzatıldığını bildirdi

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İngiltere'nin AB'den anlaşmalı ya da anlaşmasız ayrılmasına ilişkin kararın beklendiği Pazar günü yaptığı açıklamayla, pazarlık sürecinin biraz daha uzatıldığını bildirdi.

Von der Leyen, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’dan gelen olumlu ve yapıcı bir telefon konuşmasıyla, ayrılık sürecindeki görüşmelerde çözümsüz kalan başlıkların yeniden ele alınmasının kararlaştırıldığını söyledi.

Yapılan ortak açıklamada ise “Bir yıldır süren müzakerelerin ardından yaşanan yorgunluğa ve defalarca sona gelinmiş olmasına rağmen, fazladan bir yol kat etmenin sorumluluk gereği olduğunu düşünüyoruz” ifadesine yer verildi.

Görüşmeler Brüksel’de devam edecek.

İngiltere Fransız balıkçılara savaş mı açıyor?

Anlaşmasız bir ayrılık halinde AB balıkçı gemilerinin İngiltere karasularında avlanma kotaları tartışması, İngiliz hükümetinin Kraliyet Donanması'na yetki vermesi noktasına tırmandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, müzakerelerin sonucunun Fransız balıkçılarının avlanma kotalarında memnuniyetsizlik yaratması durumunda anlaşmayı veto edeceğini söylemişti.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Fransa'nın bu talebini ‘saldırgan ve çılgınca’ olarak niteledi ve anlaşmasız bir ayrılık halinde gemilerinin İngiliz karasularına girme hakkının ‘sıfıra düşeceğini’ ifade etti.

Dışişleri Bakanı Raab, 1 Ocak’tan sonra Avrupalı balıkçılara karşı Manş Denizi'nde başlatılması düşünülen hücumbot devriye göreviyle ilgili, “İngiltere kendi karasularında beklenen tam kontrolu sağlayacak, ancak herhangi bir yaptırım, orantılı bir şekilde uygulanacak” dedi.

İngilizler, 1970 yılında, şimdiki nüfusu 390 bin olan İzlanda’yla morina avcılığı konusunda anlaşmazlıklar baş göstermesi üzerine 22 fırkateyn görevlendirmiş, İzlanda ise buna ABD’ye hücumbot siparişi vererek karşılık vermişti.

İngiltere Başbakanı'nın bu hamlesi hem içeride hem de AB tarafında eleştirilse de İngiltere Sahil Güvenlik Komutanlığı, gerekli yasal düzenlemelerin yapılması durumunda böyle bir göreve hazır olduğu sinyalini verdi.

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