İngiltere ABD’ye Rağmen Huawei’ye Yeşil Işık Yaktı

İngiltere, Amerikan hükümetinin Huawei'ye yasak getirmediği takdirde istihbarat işbirliğinin kesileceği tehdidini gözardı ederek Çin teknoloji devinin yüksek hızlı 5G mobil internet ağlarına ekipman tedariğinde bulunmasına izin verdi.
İngiltere'nin bu kararı, Amerika'nın Avrupa'daki en önemli müttefiklerinden biri tarafından atılan ilk adım. Karar, teknolojik üstünlük elde etmek için rekabet eden Trump yönetimi ve Çin hükümetinin yürüttüğü yoğun lobi faaliyetlerini izliyor.
Karar ayrıca Amerika ve İngiltere arasında bir diplomasi krizine yol açabilir. Bunun nedeni, Amerika'nın, Huawei'nin Çin hükümetine veri erişimi sağlamasının İngiltere'nin bağımsızlığını tehlikeye atacağını iddia etmesi.
İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, ülkesinin Amerika, Avustralya, Kanada ve Yeni Zelanda'yla yaptığı istihbarat paylaşımı anlaşmasına dikkat çekerek, ”Ulusal güvenliğimizi ya da ortaklarımızın güvenliğini tehdit edecek hiçbir karar almayız. Huawei ve oluşturduğu riskler konusunda dünyadaki diğer tüm ülkelerden daha fazla bilgiye sahibiz,” şeklinde konuştu.
Karar, Brexit sonrasında Trump yönetimiyle acilen bir ticaret anlaşması yapması gerektiği sırada en yakın müttefikinin öfkesini çekme riski altında kalan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı zor duruma soktu.
Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, iki ülke arasındaki ilişkileri pekiştirmek için yarın Londra'da Başbakan Johnson ve İngiliz mevkidaşı Raab'ı ziyaret edecek.
İngiltere'nin kararının Amerika'yı hayal kırıklığına uğrattığını kaydeden Trump yönetiminden üst düzey bir yetkili, Amerika'nın, güvenilir olmayan firmaların 5G ağlarından uzak tutulması için İngiltere'yle işbirliği yapmaya hazır olduğunu söyledi.
Huawei Başkan Yardımcısı Victor Zhang ise İngiltere'nin kararının firmasına güven verdiğini söyledi ve “Kanıtlara dayanarak alınan bu karar geleceğe uygun daha gelişmiş, daha güvenli ve daha düşük maliyetli telekomünikasyon altyapısının oluşturulmasını sağlayacak,” ifadelerini kullandı.
5G teknolojisinin otonom araçlar ya da doktorlara robotlar aracılığıyla uzaktan ameliyat yapma imkanı sağlayan tele-tıp gibi gelecek nesil inovasyonlara itici güç sağlaması bekleniyor.
5G teknolojisi, Avrupa Birliği'nden çıkmaya ve ekonomisini, teknolojik yeniliklerden azami fayda sağlayacak şekilde konumlandırmaya hazırlanan İngiltere açısından kritik önem taşıyor.
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