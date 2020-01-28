İngiltere ABD’ye Rağmen Huawei’ye Yeşil Işık Yaktı

İngiltere, Amerikan hükümetinin Huawei'ye yasak getirmediği takdirde istihbarat işbirliğinin kesileceği tehdidini gözardı ederek Çin teknoloji devinin yüksek hızlı 5G mobil internet ağlarına ekipman tedariğinde bulunmasına izin verdi.

İngiltere'nin bu kararı, Amerika'nın Avrupa'daki en önemli müttefiklerinden biri tarafından atılan ilk adım. Karar, teknolojik üstünlük elde etmek için rekabet eden Trump yönetimi ve Çin hükümetinin yürüttüğü yoğun lobi faaliyetlerini izliyor.

Karar ayrıca Amerika ve İngiltere arasında bir diplomasi krizine yol açabilir. Bunun nedeni, Amerika'nın, Huawei'nin Çin hükümetine veri erişimi sağlamasının İngiltere'nin bağımsızlığını tehlikeye atacağını iddia etmesi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, ülkesinin Amerika, Avustralya, Kanada ve Yeni Zelanda'yla yaptığı istihbarat paylaşımı anlaşmasına dikkat çekerek, ”Ulusal güvenliğimizi ya da ortaklarımızın güvenliğini tehdit edecek hiçbir karar almayız. Huawei ve oluşturduğu riskler konusunda dünyadaki diğer tüm ülkelerden daha fazla bilgiye sahibiz,” şeklinde konuştu.