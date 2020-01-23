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İngiltere ABD'yle Ticaret Anlaşması ve İnternet Şirketlerine Vergi İstiyor

23.01.2020 11:45 | Son Güncelleme

İngiltere, Amerika’yla ticaret anlaşması yapmak istediğini ancak bununla birlikte Google, Facebook, Amazon gibi internet devi Amerikan şirketlerine digital hizmet vergisi getireceğini söylüyor

İngiltere ABD'yle Ticaret Anlaşması ve İnternet Şirketlerine Vergi İstiyor

İngiltere, Amerika’yla ticaret anlaşması yapmak istediğini ancak bununla birlikte Google, Facebook, Amazon gibi internet devi Amerikan şirketlerine digital hizmet vergisi getireceğini söylüyor.

İngiltere İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanı Andrea Leadsom, Talk Radio’ya yaptığı açıklamada “Amerika ve İngiltere yeni bir ticaret anlaşmasına girme konusunda taahhütte bulundular. Yüzyıllar öncesine uzanan güçlü ilişkilerimiz var ve bazı konularda aramızdaki anlaşmazlıklar bu mükemmel güçlü ve derin Amerika-İngiltere ilişkilerine zarar vermeyecektir” ifadelerini kullandı.

Leadsom, “Her zaman zorlu müzakereler, tartışmalar olur. Ancak bu dev çokuluslu şirketlerin inanılmaz büyüklükte gelirler ve karlar elde ettikleri noktada teknoloji vergileri konusu hayati öneme sahip. Bu şirketler vergilendirilmeliler. Yapmak istediğimiz şey dünyanın geri kalanıyla da uluslararası alanda çalışıp bu şirketlerin adil bir vergi ödemelerini sağladığımızdan emin olmak” dedi.

İngiltere, dev online şirketlerin kendi ülkesi içerisinde yıllık en az 657 milyon dolarlık bir gelir elde ettiklerini öngörüyor ve Nisan 2020 itibariyle bu gelirlere yüzde 2 dijital hizmet vergisi getirecek.

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