İngiltere Açılmanın İkinci Aşamasına Geçmeye Hazırlanıyor

İngiltere, Corona virüsü salgını nedeniyle alınan tedbirlerin gevşetilmesi süreci kapsamında gelecek hafta ikinci aşamaya geçmeye hazırlanıyor. Ülkede 12 Nisan’da hayata geçirilmesi planlanan açılmanın ikinci aşaması ve hemen sonrasındaki süreçte, daha fazla mekanın kapılarını açması ve seyahat kısıtlamalarının daha da yumuşatılması gibi adımlar öngörülüyor.

Belirlenen yol haritasında berberlerin, kişisel sağlık ve bakım merkezlerinin, bahçesi olan restoran ve barların açılması, yurtdışına tatil planlarına yeniden izin verilmesi gibi başlıklar var.

Ayrıca yazlık gibi müstakil konaklama yerleri, kütüphaneler, toplum merkezleri, açık hava eğlence yerleri ve hayvanat bahçeleri de bu aşamada açılacak.

Başbakan Boris Johnson’ın günlük bilgilendirme toplantısında çerçevesini çizdiği normalleşme planında, 15 kişiye kadar düğün ve cenaze törenlerine izin verilmesi de bulunuyor.

Evlerde ve kapalı mekanlardaki buluşmalara ise şimdilik izin verilmeyecek.

İngiltere’de ilk açılma adımı 29 Mart’ta başlamış ve açık havada sosyalleşmeye en fazla altı kişi ya da evlerin bahçesinde iki aile olmak üzere izin verilmişti.