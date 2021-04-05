İngiltere Açılmanın İkinci Aşamasına Geçmeye Hazırlanıyor

İngiltere, Corona virüsü salgını nedeniyle alınan tedbirlerin gevşetilmesi süreci kapsamında gelecek hafta ikinci aşamaya geçmeye hazırlanıyor. Ülkede 12 Nisan’da hayata geçirilmesi planlanan açılmanın ikinci aşaması ve hemen sonrasındaki süreçte, daha fazla mekanın kapılarını açması ve seyahat kısıtlamalarının daha da yumuşatılması gibi adımlar öngörülüyor.
Belirlenen yol haritasında berberlerin, kişisel sağlık ve bakım merkezlerinin, bahçesi olan restoran ve barların açılması, yurtdışına tatil planlarına yeniden izin verilmesi gibi başlıklar var.
Ayrıca yazlık gibi müstakil konaklama yerleri, kütüphaneler, toplum merkezleri, açık hava eğlence yerleri ve hayvanat bahçeleri de bu aşamada açılacak.
Başbakan Boris Johnson’ın günlük bilgilendirme toplantısında çerçevesini çizdiği normalleşme planında, 15 kişiye kadar düğün ve cenaze törenlerine izin verilmesi de bulunuyor.
Evlerde ve kapalı mekanlardaki buluşmalara ise şimdilik izin verilmeyecek.
İngiltere’de ilk açılma adımı 29 Mart’ta başlamış ve açık havada sosyalleşmeye en fazla altı kişi ya da evlerin bahçesinde iki aile olmak üzere izin verilmişti.
5 milyon kişinin iki doz aşısı tamamlandı
Haftaya başlayacak ikinci tur açılma için yeşil ışık, günlük vaka sayısının 3 bin 500’ün altına düştüğü ve ülkedeki 5 milyon kişinin iki doz aşı olduğu haberlerinin ardından geldi.
İkinci aşamada, hayati olmayan hizmetler sunan işletmeler açılacak ancak giriş ve çıkışlarda İngiliz Sağlık Hizmetleri NHS’in tarama ve takip sistemine kayıt olunacak. Bu da herkesin cep telefonunda çalışan uygulamayla gittiği mekanlardaki kare kod’u taramasıyla mümkün olacak. Böylece aynı ortamı paylaşanlar arasında daha sonra ‘Covid Pozitif’ olduğu anlaşılan biri olursa diğerleri de teste tabi tutulup gerekirse karantinaya girmeleri istenecek.
PCR’ın yanı sıra antijen testleri geliyor
Başbakan’ın belirti göstermese dahi herkese haftada iki kez test yapma çağrısı, İngiliz gazetelerinin Pazartesi günü ortak manşeti oldu.
Yetişkinlerin üçte birinin hastalığın belirtisini göstermeseler dahi farkında olmadan Corona virüsü yaydıkları tespit edilince ortaya atılan bu plan, Cuma günü uygulamaya konuyor.
Hükümet tarafından yeni bir karantinadan kaçınmanın çaresi olarak ön plana çıkarılan bu testler bedava olacak ve 18 yaşından büyük bireyler mahalle eczanelerinden 7 kutu birden alıp haftada iki kez uygulayabilecek.
PCR testi kadar kesin sonuç vermese de hata payı binde birin altında olduğu öne sürülen antijen testleri, 30 dakikada sonuç verme özelliğiyle İngiltere’de mercek altında.
Bu habere ilişkin olarak, hatalı pozitif sonuç olasılığı nedeniyle oluşabilecek endişeler ve bedava testlerin vergi verenlere getireceği ekstra yük gibi olumsuz değerlendirmeler de yapılıyor.
Yurt dışı tatilde trafik ışığı modeli
Normalleşme planında yaz mevsimine uygun açılımlar da var. 17 Mayıs’da başlatılması planlanan üçüncü aşamada da, İngilizler’in tatil seçeneklerini değerlendirmesine yardımcı olacak planlar şimdiden konuşulmaya başlandı. Başbakan Boris Johnson’ın ülkeleri kırmızı, sarı ve yeşil olmak üzere sınıflandırma önerisi gündemde.
Plana göre, trafik ışıklarına benzer şekilde, kırmızıyla işaretlenen ülkelere seyahat mümkün olmayacak. Sarı olarak etiketlendirilen ülkelere gitmek serbest olsa da dönüşte test ve karantina zorunluluğu getirilecek. Yeşil ışık sembolü ise İngilizlerin pürüzsüz seyahat edebileceği ülkeleri belirlemek için kullanılacak.
Başbakan Boris Johnson’ın bu ülkelerin hangisi olacağını şimdiden belirlemesi beklenmiyor.
Covid pasaportu
Kitlesel etkinliklerin yeniden canlandırılmasının çaresi olarak ortaya çıkan ‘Covid sertifikası’ ya da ‘pasaport’u da, İngiltere’nin değerlendirdiği diğer bir gündem maddesi.
Kişinin Covid geçmişinin kaydedileceği sanal ya da somut bir sertifika fikri üzerinde yoğunlaşan hükümet, böylelikle kitlesel faaliyetlere katılımın önündeki endişeleri gidermeyi hedefliyor.
Plana göre test sonuçları ve aşı kayıtları bu sertifikaya işlenecek ve böylece kişinin örneğin bir maça gitmesi eldeki veriler değerlendirildikten sonra mümkün olacak.
İngiltere’de Mayıs ayında özellikle futbolseverlerin merakla beklediği FA kupası yarı final ve final maçlarına seyirci katılımının bu şekilde olması bekleniyor.