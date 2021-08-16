"İngiltere Afganistan'a Geri Dönmeyecek"

İngiltere Savunma Bakanı, Taleban’ın kontrolündeki bir Afganistan’a İngiltere ve NATO güçlerinin yeniden militanlarla savaşmak için geri dönmeyeceğini söyledi.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace “Taleban’ın ülkede kontrolü ele aldığını biliyorum ve geldiğimiz noktayı anlamak için siyaset bilimci olmaya gerek yok” dedi.

İngiliz güçlerinin Afganistan’a dönüp dönmeyeceğine dair soruya da Wallace “Gündemimizde geri dönmek gibi bir durum yok” dedi.

İngiltere Savunma Bakanı Kabil Havalimanı’nda güvenliğin sağlandığını ve ülkesinin vatandaşlarını ve kendilerine yardımda bulunan Afganları ülkeden çıkarmak için gereken herşeyi yaptıklarını söyledi.

Wallace “Hedefimiz günde bin 200 ila bin 500 kişiyi buradan çıkarmak ve bunu devam ettirmek” dedi.

İngiltere’nin artık Afganistan’da büyükelçiliğinin bulunmadığını da söyleyen savunma bakanı binanın tamamen boşaltıldığını söyledi. İngiliz bakan, Taleban yönetimini tanıyıp tanımama konusunu konuşmak içinse henüz erken olduğunu dile getirdi.

