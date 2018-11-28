İngiltere Akın İpek'in iadesini reddetti

Türkiye'nin Gülen yapılanması ile ilişkisi olduğu iddiasıyla İngiltere'den iadesini istediği işadamı Akın İpek ve onunla beraber yargılanan iki kişinin Türkiye'ye iadesi hakkında görülen dava sonuçlandı.

Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülen davada yargıç Akın İpek ve beraberinde yargılanan Ali Çelik ve Talip Büyük'ün haklarındaki dava "siyasi" olduğu için Türkiye'ye iade edilmemelerine hükmetti. Türkiye'nin üst mahkemede karara itiraz etmesi bekleniyor.

Financial Times'ın haberine göre mahkeme İpek ve diğer iki sanığın Türkiye'ye iade edilmesi halinde risk altında olabileceğini ve insan hakları ihlallerine uğrayabileceklerini belirtti.

Yargıç John Zani, kararında Türkiye'deki hukuk devleti ile ilgili "ciddi tereddütleri" olduğunu kaydederek, sanıklar iade edildiği taktirde adil bir yargılama yapılacağı konusunda ikna olmadığını söyledi.

Akın İpek'in avukatı Hugo Keith QC Eylül ayındaki duruşmada yaptığı kapanış konuşmasında Türkiye'nin iade talebini "en az hakedilmiş, en umutsuz ve mahkemenin uzun bir süredir gördüğü en ciddi hatalarla dolu iade talebi" olarak değerlendirmişti.

Akın İpek 2015 yılında şirketi Koza Holding bünyesindeki şirketlerine devlet tarafından el konulmasından bu yana İngiltere'de yaşıyor. Türk hükümeti İpek'i Gülen bağlantılı kuruluşlara bağış yaparak bir terör örgütünü desteklediğini savunuyor. Akın İpek ise "bir terör örgütünü desteklediği" suçlamalarını reddediyor.

DW/SSB,GA

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