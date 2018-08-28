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İngiltere Albayrak’ı Bekliyor

28.08.2018 17:57 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Theresa May telefonda görüştü. Londra’dan yapılan açıklamada May’in Erdoğan’a Türk Hazine ve Maliye Bakanı’nı ağırlamaktan memnun olacağını söylediği ifade edildi

İngiltere Albayrak’ı Bekliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Theresa May telefonda görüştü. Resmi açıklama İngiltere Başbakanlığı’ndan geldi.Açıklamada Erdoğan ve May’in ortak önem atfettikleri bir dizi konuyu görüştükleri belirtildi ve bunlar arasında Türkiye ekonomisinin de olduğu kaydedildi.

Açıklamada May’in Türk Hazine ve Maliye Bakanı’nı ağırlamaktan ve iki ülke arasındaki ticaret ilişkilerini görüşmekten memnun olacağını söylediği ifade edildi. Ayni açıklamada “Başbakan May, İngiltere’nin Türkiye’nin önde gelen yatırımcı ve ticaret ortaklarından biri olduğunu kaydetti. May, Türk ekonomisinin yeniden parladığını görmek istediğini söyledi” denildi.

Açıklamada ayrıca iki liderin Suriye’nin kuzeydoğusunda Şam rejiminin askeri eylemlerini arttırmasıyla milyonlarca sivilin hayatının tehlikeye girmesinden duydukları kaygıyı ve yasadışı kimyasal silahların kullanılması olasılığından duydukları endişeyi dile getirdikleri bildirildi.

“Liderler bölgede istikrar sağlanmasının önemini, sivillerin korunması ihtiyacını ve insani durumun daha kötüye gitmesinin önlenmesi gerekliliğini konuştular” denilen açıklamada “Başbakan May, Suriye’de uzun vadeli istikrarın ancak siyasi uzlaşmayla sağlanabileceğine dair güçlü inancını bir kez daha dile getirdi” ifadeleri kullanıldı.

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