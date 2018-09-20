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İngiltere Arakan krizini BM'ye taşıyacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2018 19:24 | Son Güncelleme

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt: - "(Arakan krizi) Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda ne yapılması gerektiğini tartışacağız. Diğer ülkeler ile uyumlu hareket etmeliyiz" - "Hesap verilmesini sağlamak için elimizdeki bütün araçları kullanacağız"

LONDRA (AA) - İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Arakan Müslümanlarına yönelik katliamları, gelecek hafta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na taşıyacaklarını belirterek, sorumluların hesap vermesini temin etmek için ellerindeki bütün araçları kullanacaklarını söyledi.

Myanmar’a yaptığı 2 günlük ziyareti tamamlayan Hunt, basına yaptığı açıklamada, Arakan’ı ziyaret ederek olayların etkilerini yerinde incelediğini kaydetti.

Katliamların sorumlularının adalet önüne çıkarılması gerektiğini vurgulayan Hunt, "Bu yapılmadıkça soruna çözüm bulunamaz. Hesap verilmesini sağlamak için elimizdeki bütün araçları kullanacağız." dedi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak için gelecek hafta New York’a gideceğini belirten Hunt, "Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda ne yapılması gerektiğini tartışacağız. İngiltere tek başına hareket edemez. Diğer ülkelerle uyumlu hareket etmeliyiz. Kurallara dayanan uluslararası sisteme inanıyoruz." diye konuştu.

Hunt, katliamların faillerinin adalet önüne çıkarılmasının herkes için büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi.

Myanmar ziyareti kapsamında dün insan hakları aktivistleri ile bir araya geldiği belirtilen Hunt’ın, bugün de Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii ile görüştüğü bildirildi.

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