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İngiltere Asker Konuşlandırmayı Değerlendiriyor

30.01.2022 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Avrupa’nın doğusunu güçlendirmek için NATO çerçevesinde önemli oranda askeri bu bölgeye konuşlandırmayı değerlendiriyor

İngiltere Asker Konuşlandırmayı Değerlendiriyor

İngiltere Avrupa’nın doğusunu güçlendirmek için NATO çerçevesinde önemli oranda askeri bu bölgeye konuşlandırmayı değerlendiriyor

Amaç, Rusya’nın Ukrayna sınırına yaptığı askeri yığınağa karşılık vermek.

İngiltere, Amerika gibi daha önce Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin sert yaptırımlarla karşılaşacağını ve iki taraf için de yıkıcı olacağını belirtmişti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın gelecek hafta bölgeyi ziyaret etmesi bekleniyor.

Johnson’ın ayrıca Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’le de bir telefon görüşmesi gerçekleştirmesi bekleniyor.

Johnson’ın NATO’nun Baltık ve İskandinav üyelerine muhtemel en büyük askeri yardım teklifini yapmayı planladığı belirtiliyor. Aynı zamanda Estonya’ya da savunma amaçlı silahlar gönderilmesi gündemde.

Johnson yazılı açıklamasında bu paketin Kremlin’e net bir mesaj göndereceğini, yıkıcı aktivitelerine hoşgörü gösterilmeyeceğini ve İngiltere’nin Rus düşmanlığı karşısında NATO müttefiklerinin yanında olacağını belirtti.

Johnson, İngiliz ordusuna gelecek hafta Avrupa geneline asker konuşlandırmaya hazırlık hazırlık emri verdiğini de vurguladı.

Yetkililer, gelecek hafta Brüksel’deki toplantıda ayrıntıları netleştirecek. Yeni haftanın ilk gününde NATO savunma bakanları askeri seçenekleri değerlendirecek.

İngiltere savunma ve dışişleri bakanları önümüzdeki günlerde Moskova’ya giderek Rus savunma ve dışişleri bakanlarıyla görüşecekler. Amaç bölgedeki gerilimi azaltmak.

Rusya, Ukrayna sınırına 100 binden fazla asker konuşlandırmış durumda. Amerika başta olmak üzere Batılı ülkeler Rusya’nın her an Ukrayna’yı işgal edebileceğini belirtiyor.

Rusya ise işgal amacının olmadığını kaydediyor.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere
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