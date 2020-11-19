İngiltere, askeri harcamalarını son 30 yılın en yüksek seviyesine çıkarıyor

İngiltere, askeri harcamalarını son 30 yılın en yüksek seviyesine çıkarma kararı aldı. Hükümet, savunma bütçesinin dört yıl süreyle her yıl en az yüzde 10 artırılacağını açıkladı. Ana muhalefetteki İşçi Partisi de hükümetin kararına destek verdi.

Ek kaynağın, uzay, siber savunma ve yapay zeka projelerine harcanacağı, yeni yatırımların 40 bin kişilik istihdam imkanı yaratacağı belirtiliyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bu yatırımların İngiltere'nin küresel nüfuzunun artırılmasına yardımcı olacağını söyledi.

Savunma Bakanlığı'nın yıllık bütçesi 40 milyar sterlin (yaklaşık 53 milyar dolar). Yüzde 10 artışla bütçeye dört yılda toplam 16,5 milyar sterlinlik (yaklaşık 22 milyar dolar) ek kaynak aktarılacak. Bu miktar her yıl enflasyonun yarım puan üzerinde artırılacak.

İngiltere'de yıllık enflasyon yüzde 0,7. Bu hesaplamayla dört yıl içinde askeri bütçeye aktarılacak ek kaynağın toplam 24,1 milyar sterlini (yaklaşık 32 milyar) bulması bekleniyor.

'Savunma, önceliğimiz olmalı'

Başbakan Boris Johnson, Çarşamba akşamı yaptığı açıklamada bu kararı koronavirüs salgınına rağmen aldıklarını belirterek "Çünkü savunmamız hepsinden önce gelmeli" dedi.