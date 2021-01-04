İngiltere AstraZeneca aşısını da kullanmaya başladı

Bu kapsamda BioNTech aşısından sonra AstraZeneca aşısı da kullanılmaya başlandı.İngiltere'de, BioNTech-Pfizer aşısından sonra AstraZeneca tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının da kullanımına pazartesi gününden itibaren başlandı. Ülke çapında sürdürülen aşı kampanyasında devreye sokulan, İngiliz-İsveç şirketi AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi ortaklığında geliştirilen aşı ilk olarak Oxford kentindeki Churchill Hastanesi'nde, 82 yaşındaki Brian Pinker'e yapıldı. Pinker'in aşı olmadan önce yaptığı açıklamada, "Bugün Covid-19 aşısı olacağım için çok mutluyum ve bu aşının Oxford'da geliştirilmiş olmasından da gurur duyuyorum" ifadesini kullandı.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, yürütülen aşı kampanyasına AstraZeneca aşısının da dahil edilmesinin, "vazgeçilemeyecek bir adım" olduğunu dile getirdi.

AstraZeneca aşısının avantajı

İngiltere'de ilgili kurum tarafından geçen hafta acil ruhsat alan AstraZeneca aşısının, sıfırın altında 70 derecede muhafaza edilmesi gereken BioNTech aşısının aksine buzdolabı sıcaklığında tutulabilir olması lojistik açısından büyük kolaylık sağlıyor. Söz konusu aşı Avrupa Birliği'nde (AB) henüz ruhsat almadığı için AB ülkelerinde kullanılmıyor.