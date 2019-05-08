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İngiltere, Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.05.2019 12:28 | Son Güncelleme

İngiltere Başbakanı Theresa May’in fiili yardımcısı David Lidington, ülkenin Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılacağını açıkladı.İngiltere Başbakanı Theresa May’in fiili yardımcısı David Lidington yaptığı açıklamada, hükümetin seçimlerin yapılacağı zamana kadar bir Brexit Anlaşması yapmasının ümit edildiğini ancak bununla birlikte İngiltere’nin Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılacağını ifade etti.Oylama 23 Mayıs’ta yapılacak, ancak Theresa May, milletvekillerinin önce Brexit planını kabul etmeleri halinde İngiltere’nin katılmak zorunda olmayacağını söyledi.

İngiltere Başbakanı Theresa May’in fiili yardımcısı David Lidington, ülkenin Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılacağını açıkladı.
İngiltere Başbakanı Theresa May’in fiili yardımcısı David Lidington yaptığı açıklamada, hükümetin seçimlerin yapılacağı zamana kadar bir Brexit Anlaşması yapmasının ümit edildiğini ancak bununla birlikte İngiltere’nin Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılacağını ifade etti.
Oylama 23 Mayıs’ta yapılacak, ancak Theresa May, milletvekillerinin önce Brexit planını kabul etmeleri halinde İngiltere’nin katılmak zorunda olmayacağını söyledi. Ancak Lidington, İngiltere’nin yasal olarak seçimlere katılması gereken tarihten önce bu işlemi bitirmenin mümkün olmayacağını belirterek, hükümetin gecikmeyi mümkün olduğu kadar kısa tutmaya çalışacağını dile getirdi.
İngiltere’nin 29 Mart’ta AB’den ayrılması gerekiyordu ancak parlamento tarafından anlaşmaya varılmadığından AB son teslim tarihini 31 Ekim’e kadar uzattı. İngiltere Avrupa Birliğinden (AB) daha erken ayrılabilir, ancak eğer 23 Mayıs’a kadar birlikten ayrılmazsa, yasal olarak Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılmak ve milletvekillerini Brüksel’e göndermek zorunda.

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