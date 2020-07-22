HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İngiltere: Bacaklarına yüz maskesi dolanan martı kurtarıldı

İngiltere: Bacaklarına yüz maskesi dolanan martı kurtarıldı

22.07.2020 19:39 | Son Güncelleme

İngiltere'nin Chelmsford kentinde, bacaklarına dolanmış tek kullanımlık yüz maskesiyle bir hafta kadar dolaşan martı kurtarıldı.

İngiltere: Bacaklarına yüz maskesi dolanan martı kurtarıldı

İngiltere'nin Chelmsford kentinde, bacaklarına dolanmış tek kullanımlık yüz maskesiyle bir hafta kadar dolaşan martı kurtarıldı.

Kentteki bir otomobil galerisinin çalışanları, martının ayağına maske dolandığını fark etti. Ancak yaklaştıklarında martı uçup, gidiyordu.

Kraliyet Hayvanlara Karşı Eziyeti Önleme Vakfı (RSPCA) görevlisi, "Zavallının bacaklarına maske dolandığı için, tökezleyip düşüyordu" dedi.

RSPCA denetçisi Adam Jones, oto galerisi çalışanlarının martının saatlerce aynı noktada oturması ve hareket etmiyor gibi görünmesinden "giderek endişelendiğini" ve kendilerini aradıklarını anlattı.

Martı kurtarıldığında, sadece zıplayabiliyor ve ayağı takılıp, düşüyordu.

Martı, Jones'tan uzaklaşmak için elinden geleni yaparken, bu sırada maske hayvanın bacaklarına iyice sıkıştı ve hiç uçamaz hale geldi.

Jones "Maskenin bir süredir orada olduğu açıktı ve elastik bantlar ayağına dolanmış, eklemleri şişmişti" dedi.

'**Birçok kurbandan ilki**'

Martı, vahşi hayvanlara bakan bir hastaneye götürüldü ve maske kesildi.

Jones "Martının durumu iyi ve yakından izleniyor. Diğer martılarla birlikte büyük bir kuş kafesinde tutuluyor ve hep birlikte salıverilecekler" dedi.

RSPCA, "maske takılması giderek zorunlu hale geldikçe, sorumsuz bir şekilde atılmış maskelerin çoğalacağına ve elastik bantlarına takılan vahşi hayvanlar ve kuşların artacağına" inanıyor.

Jones "Maske takmak yeni normal haline geldikçe, bu martının birçok kurbandan ilki olacağından endişeliyim" diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal Tadında Odalar İçin Sevimli BeşiklerMasal Tadında Odalar İçin Sevimli Beşikler
Ermenistan'dan Türkiye açıklaması: Endişe duyuyoruzErmenistan'dan Türkiye açıklaması: Endişe duyuyoruz
Parkinson hastalığı: Nedenleri, belirtileri, tedavisiParkinson hastalığı: Nedenleri, belirtileri, tedavisi

En Çok Okunan Haberler

Mert'ten tekne pozuna olay yorum

Mert'ten tekne pozuna olay yorum

Süper mini şortuyla frikik verdi! Bu halini paylaştı

Süper mini şortuyla frikik verdi! Bu halini paylaştı

Tuvalet tarihinde ezber bozacak buluş! Türk mühendis üretti

Tuvalet tarihinde ezber bozacak buluş! Türk mühendis üretti

Pınar Gültekin'in babası yürekleri dağladı: Ben bittim, öldüm

Pınar Gültekin'in babası yürekleri dağladı: Ben bittim, öldüm

"Penisimi kesmezseniz tekrar yapacağım” demesine rağmen serbest!

"Penisimi kesmezseniz tekrar yapacağım” demesine rağmen serbest!

Pınar, aldatan evli erkekler için bakın ne demiş?

Pınar, aldatan evli erkekler için bakın ne demiş?

İlginizi Çekebilir

Gizli seks tarikatı ortaya çıktı, yer yerinden oynadı!

Gizli seks tarikatı ortaya çıktı, yer yerinden oynadı!

Azerbaycan-Ermenistan gerilimine Rusya'dan açıklama!

Azerbaycan-Ermenistan gerilimine Rusya'dan açıklama!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı'ndan zehir zemberek sözler!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı'ndan zehir zemberek sözler!

Ermenistan Azerbaycan çatışması! Bakü'de orduya destek yürüyüşü

Ermenistan Azerbaycan çatışması! Bakü'de orduya destek yürüyüşü

Ayasofya'nın ibadete açılmasına Yunanistan'dan sert tepki!

Ayasofya'nın ibadete açılmasına Yunanistan'dan sert tepki!

Diğer Haberler
Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait İHA'yı düşürdü

Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait İHA'yı düşürdü

Ermenistan'dan Türkiye açıklaması: Endişe duyuyoruz

Ermenistan'dan Türkiye açıklaması: Endişe duyuyoruz

AFP: Yunan donanması Ege'de yüksek teyakkuza geçti

AFP: Yunan donanması Ege'de yüksek teyakkuza geçti

Fransa’da iki çocuk, yanan binanın camından atlayarak kurtuldu

Fransa’da iki çocuk, yanan binanın camından atlayarak kurtuldu

Zaharova'dan, kendisini 'dağ lalesi'ne benzeten Türk takipçisine cevap

Zaharova'dan Türk takipçisine cevap

Singapur'da bir Kovid-19 aşısı insanlar üzerinde test edilecek

Singapur'da bir Kovid-19 aşısı insanlar üzerinde test edilecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.