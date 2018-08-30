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İngiltere Başbakanı 30 yıl sonra ilk kez Kenya’da

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2018 16:56 | Son Güncelleme

İngiltere Başbakanı Theresa May: - "Avrupa Birliği'nden çıkmaya hazırlanıyorken, Kenya'yla olan ticari ilişkilerin devamlılığı için yumuşak bir dönüşümü sağlamaya ve aynı zamanda Kenya'yla serbest ticareti sürdürmeye kararlıyız" - "İngiltere, Somali'de Eş-Şebab'a karşı savaşan Kenyalı askerleri desteklemeye devam edecek" - Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta: - "Terörizm gibi ortak düşmanlarımız için ortak şekilde savaşmaya ihtiyacımız var"

NAİROBİ (AA) - Kenya’yı yaklaşık 30 yıl aranın ardından ziyaret eden ilk İngiltere Başbakanı Theresa May, "Avrupa Birliği'nden çıkmaya hazırlanıyorken, Kenya'yla olan ticari ilişkilerin devamlılığı için yumuşak bir dönüşümü sağlamaya ve aynı zamanda Kenya'yla serbest ticareti sürdürmeye kararlıyız." dedi.

Afrika turu kapsamında Nijerya ve Güney Afrika’dan sonraki durağı Kenya olan May, Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta tarafından başkent Nairobi’deki Devlet Sarayı’nda kabul edildi. İkili, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

İki ülkenin tarihi ve derin bağlara sahip olduğunu belirten May, "Avrupa Birliği'nden çıkmaya hazırlanıyorken, Kenya'yla olan ticari ilişkilerin devamlılığı için yumuşak bir dönüşümü sağlamaya ve aynı zamanda Kenya'yla serbest ticareti sürdürmeye kararlıyız." ifadesini kullandı.

May, İngiltere’nin Kenya ve Afrika ile olan ilişkisinin gitgide daha fazla özel yatırım ve iş odaklı olduğunu vurgulayarak, Kenya’da İngiliz işletmeleri için gelecekte önemli fırsatlar gördüklerini bildirdi.

"İngiltere, Kenya’daki en büyük yabancı yatırımcı." diyen May, Kenya’da yolsuzluk yoluyla İngiltere’ye kaçırılan paraların ülkeye dönmesi konusunda Kenya ile yeni bir anlaşmanın da imzalandığına işaret etti.

Başkentteki Kenyalı askerleri eğiten İngiliz birliklerini de ziyaret eden May, İngiltere'nin de Kenya gibi Somali'de güvenliğinin Afrika Birliği Somali Misyonu'ndan (AMISOM) Somali ordusuna devredilmesi konusunda hemfikir olduğunu kaydetti.

May, "İngiltere, Somali'de Eş-Şebab'a karşı savaşan Kenyalı askerleri desteklemeye devam edecek." diye konuştu.

Kenya ve İngiltere’nin sahip oldukları demokrasiyi birlikte savunmaları gerektiğini belirten Kenyatta da "Terörizm gibi ortak düşmanlarımız için ortak şekilde savaşmaya ihtiyacımız var.” dedi.

Kenyatta ayrıca İngiltere ile güvenlik alanında işbirliğinin geliştirilmesine ilişkin bir anlaşmasının imzalandığını ve İngiltere'nin AMISOM'a verdiği destekten büyük memnuniyet duyduklarını da ifade etti.

Güney Afrika’da, Afrika ülkeleri için 4 milyar sterlinlik yatırım sözü veren May, Nijerya’da ise İngiltere’nin yatırımlarına hız vererek, 2022 yılı itibarıyla Afrika’da en çok yatırım yapan G7 ülkesi olmayı hedeflediğini vurgulamıştı.

Eski İngiliz sömürgesi ve İngiliz Milletler Topluluğu’nun bir üyesi olan Kenya’ya bu ülkeden yapılan son başbakan düzeyindeki ziyaret, eski İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher tarafından 1988 yılında gerçekleşmişti.

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Anahtar Kelimeler:
ingiltere Kenya Theresa May

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