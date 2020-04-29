HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İngiltere Başbakanı Boris Johnson baba oldu

İngiltere Başbakanı Boris Johnson baba oldu

DÜNYA HABERLERİ  | 29.04.2020 13:38 | Son Güncelleme

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın nişanlısı Carrie Symonds’ın bugün erkek bebek dünyaya getirdiği açıklandı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson baba oldu

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın nişanlısı Carrie Symonds’ın bugün erkek bebek dünyaya getirdiği açıklandı.

Bebeğin cinsiyetinin erkek olduğu belirtilirken çiftin sözcüsü Symonds ve bebeğin sağlıklı olduğunu söyledi.

kaniDno2LEu7Lz9aY4TOfg

İngiliz Başbakan, Kovid-19 teşhisi konulduktan sonra semptomlarının ağırlaşması üzerine 5 Nisan’da hastaneye kaldırılmış, ardından yoğun bakıma alınmıştı.

9 Nisan'da yoğun bakımdan çıkan ve 12 Nisan'da taburcu edilen Johnson'ın iyileşmesi bir ay sürmüş ve önceki gün göreve dönmüştü.

Nişanlısı Symonds da Kovid-19 semptomları göstermiş ancak hastaneye ihtiyaç duymadan kendisinin iyileştiği bildirilmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
İspanya ve İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı yükseldiİspanya ve İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı yükseldi
Gözyaşlarınızı tutamayacaksınız… Son vedalarını milyonlarca insan izlediGözyaşlarınızı tutamayacaksınız… Son vedalarını milyonlarca insan izledi

En Çok Okunan Haberler

İstanbul’daki ölüm oranlarıyla ilgili dikkat çeken açıklama

İstanbul’daki ölüm oranlarıyla ilgili dikkat çeken açıklama

Survivor'daki muhteşem malikanenin sahibi ortaya çıktı!

Survivor'daki muhteşem malikanenin sahibi ortaya çıktı!

Suriyeli genci vuran polisin ifadesi ortaya çıktı

Suriyeli genci vuran polisin ifadesi ortaya çıktı

Milli Eğitim Bakanı açıkladı, uzaktan eğitim uzatıldı

Milli Eğitim Bakanı açıkladı, uzaktan eğitim uzatıldı

Danla Bilic'in Yasin itirafı olay oldu! Yazdığı mesajı açıkladı

Danla Bilic'in Yasin itirafı olay oldu! Yazdığı mesajı açıkladı

Normalleşme süreci 4 Mayıs'ta başlıyor

Normalleşme süreci 4 Mayıs'ta başlıyor

İlginizi Çekebilir

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

DSÖ duyurdu: Salgın bitme noktasından çok uzak

DSÖ duyurdu: Salgın bitme noktasından çok uzak

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Salgının çıkış noktasından iyi haber!

Salgının çıkış noktasından iyi haber!

'Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un öldü' iddiası

'Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un öldü' iddiası

Diğer Haberler
Brezilya, koronavirüs kaynaklı ölüm sayısında Çin’i geçti

Brezilya, koronavirüs kaynaklı ölüm sayısında Çin’i geçti

Ruhani: Bu körfezin adı New York Körfezi değil

Ruhani: Bu körfezin adı New York Körfezi değil

İspanya ve İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı yükseldi

İspanya ve İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı yükseldi

ABD'de görevli Türk kökenli polis memuru koronavirüsün yansımalarını anlattı

Türk kökenli polis memuru ABD'deki koronavirüs yansımalarını anlattı

Plajı çamaşır suyuyla yıkatan belediye yetkilisi özür diledi

Plajı çamaşır suyuyla yıkatan belediye yetkilisi özür diledi

Kanser, koronavirüsten ölüm riskini 3 kat artırıyor

Kanser, koronavirüsten ölüm riskini 3 kat artırıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.