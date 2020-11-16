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İngiltere Başbakanı Boris Johnson bir kez daha karantinada

16.11.2020 07:34 | Son Güncelleme:
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İngiltere Başbakanı Boris Johnson bir kez daha karantinada

İngiltere'de Başbakan Boris Johnson'ın bir araya geldiği milletvekillerinden birinin koronavirüs testi pozitif çıkınca, Johnson da karantinaya girdi.

İngiltere'de Başbakan Boris Johnson'ın yakın çalıştığı milletvekillerinden birinin koronavirüs testi pozitif çıkınca, Johnson da karantinaya girdi.

Johnson, İngiltere'nin Ulusal Sağlık Hizmetleri'nin (NHS) filyasyon uygulaması tarafından bir Covid-19 hastasıyla temas ettiğinin belirlendiğini ve karantinaya girmesi uyarısı yapıldığını açıkladı.

Daha önce Covid-19 olan ve yoğun bakıma da alınan Başbakan, haberi pazar günü aldığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Johnson, Perşembe günü Muhafazakar Partili milletvekili Lee Anderson ile 35 dakikalık bir görüşme yaptı.

Anderson ertesi gün tat ve koku duyularını kaybedince yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıktı.

Downing Caddesi Numara 10'daki Başbakanlık'ta karantinaya giren Johnson'un bu hafta hükümet içerisinde değişiklikler yapması bekleniyordu. Karantina haberi öncesi Başbakanlık'tan yapılan bir açıklamada, gelecek haftalarda önemli değişikliklere yönelik duyurular geleceği belirtilmişti.

Pazar gecesi Twitter hesabından açıklama yapan Johnson, "Hiçbir semptom yok, ancak kurallara uyuyorum ve hükümetin salgınla mücadelesini Numara 10'dan çalışarak yönetmeye devam edeceğim" ifadelerine yer verdi.

Nisan ayında koronavirüs kapan Başbakan, yoğun bakımda üç gün kaldıktan sonra hastaneden çıkmıştı.

Covid-19 olduğu açıklanan Anderson ve eşi de evlerinde karantinada. Anderson'ın eşinin de testi pozitif çıktı. Çift, sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı.

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