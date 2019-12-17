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İngiltere Başbakanı Boris Johnson: "Bu parlamento öncekine göre çok daha iyi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2019 20:55 | Son Güncelleme

"Bu parlamento milletin zamanını çıkmazlarla bölünmeyle ve ertelemelerle ziyan etmeyecek"

LONDRA (AA) - İngiltere Başbakanı Boris Johnson, perşembe günkü erken genel seçim sonrası oluşan yeni parlamentonun bir öncekine göre çok daha iyi olduğunu söyledi.

Johnson, erken genel seçim sonrası oluşan parlamentoya ilk kez hitap etti.

Son seçimde İngiliz parlamentosunun 650 sandalyeli alt kanadı Avam Kamarasına 365 milletvekili sokmayı başaran Johnson, konuşmasında, "Siz ne düşünürsünüz bilmiyorum ve artık burada olmayanlara da saygısızlık etmek istemem ama bence bu parlamento, bir öncekine göre çok daha iyi." ifadesini kullandı.

"Bu parlamento milletin zamanını çıkmazlarla bölünmeyle ve ertelemelerle ziyan etmeyecek." diyen Johnson, parlamentonun cuma günü Avrupa Birliği'nden ayrılık yasa tasarısını "fırına vereceğini" dile getirdi.

Johnson "halkın parlamentosu" diyen nitelendirdiği yeni parlamentonun Brexit'i gerçekleştireceğini, ardından başta sağlık sistemi, eğitim ve asayiş olmak üzere halkın öncelikli sorunlarına eğileceğini söyledi.

İskoçya Bölgesel Yönetimi'nden gelen yeni bağımsızlık referandumu taleplerine de değinen Johnson, "Benim de bu parlamentonun onurlu üyelerinin de inancı odur ki Birleşik Krallık'ı bölecek çağrılar karşısında direnmeliyiz. Birleşik Krallık parlamentosu olarak bu ortaklığı ve birliği kibarca ve saygılı biçimde savunmalıyız." diye konuştu.

- Geçiş süreci uzatılmayacak iddiası

Johnson, temmuzda göreve geldikten sonra AB ile varılmış Brexit anlaşmasının bazı maddelerini güncelletmişti. Anlaşmada öngörülen 31 Aralık 2020'ye kadar sürecek geçiş döneminin uzatılması seçeneği de bulunuyordu.

Buna göre İngiltere yeni Brexit tarihi olan 31 Ocak'tan sonra 11 ay daha AB kurallarına tabi olacak ve AB bütçesine katkıda bulunacak. Ülke bu süreçte AB ile kapsamlı bir serbest ticaret anlaşmasını da müzakere edecek.

İngiliz basını hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberlerde, Johnson'ın cuma günü parlamentoya sunacağı AB'den ayrılık yasa tasarısına geçiş döneminin uzatılmasını yasaklayacak bir maddeye yer vereceğini iddia etmişti.

Hükümetin bu süreyi uzatmaması ve serbest ticaret anlaşmasına varılamaması halinde İngiltere AB’den anlaşmasız ayrılmış olacak. Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde İngiltere ile AB arasındaki ticaret, Dünya Ticaret Örgütü kurallarına göre devam edecek.

- İskoçya

Seçimde Londra'daki merkezi parlamentodaki milletvekili sayısını 35'ten 48'e çıkaran İskoç Ulusal Partisi (SNP) İskoçya'da yeni bağımsızlık referandumu girişimine hız vereceğini duyurmuştu.

İskoçya'da 2014'te yapılan bağımsızlık referandumunda seçmenin yüzde 55'i İngiltere ile birlikten yana oy kullanmıştı ancak İngiliz hükümeti referandum kampanyasında, İskoçya'nın bağımsızlığı seçmesi halinde AB üyeliğini de kaybedeceği tehdidini öne çıkarmıştı. Son ana kadar önde giden bağımsızlık yanlısı kampanya, AB üyeliğini kaybetme tehdidinin etkisiyle güç yitirmişti ancak 2016'daki AB referandumunda İskoçya'daki seçmenin yüzde 62'sinin AB üyeliğinin devamı için oy vermesinin ardından yeni bir bağımsızlık referandumu için talepler yükselmeye başlamıştı.

Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti, perşembe günü yapılan erken genel seçimde yüzde 43,6 oy alarak 365 milletvekili çıkarmış ve tek başına hükümet kurmuştu. Oy oranı yüzde 32,2'de kalan ana muhalefetteki İşçi Partisinin milletvekili sayısı ise 203'e düşmüştü.

İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'dan oluşan Birleşik Krallık genelinde, AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı alınmış ancak eski Başbakan Theresa May liderliğindeki azınlık hükümeti AB ile varılan Brexit anlaşmasını parlamentodan geçirmeyi başaramamıştı. 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken Brexit önce 31 Ekim'e, ardından da 31 Ocak 2020'ye ertelenmişti.

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