İngiltere Başbakanı Boris Johnson: "Bu parlamento öncekine göre çok daha iyi"

LONDRA (AA) - İngiltere Başbakanı Boris Johnson, perşembe günkü erken genel seçim sonrası oluşan yeni parlamentonun bir öncekine göre çok daha iyi olduğunu söyledi.

Johnson, erken genel seçim sonrası oluşan parlamentoya ilk kez hitap etti.

Son seçimde İngiliz parlamentosunun 650 sandalyeli alt kanadı Avam Kamarasına 365 milletvekili sokmayı başaran Johnson, konuşmasında, "Siz ne düşünürsünüz bilmiyorum ve artık burada olmayanlara da saygısızlık etmek istemem ama bence bu parlamento, bir öncekine göre çok daha iyi." ifadesini kullandı.

"Bu parlamento milletin zamanını çıkmazlarla bölünmeyle ve ertelemelerle ziyan etmeyecek." diyen Johnson, parlamentonun cuma günü Avrupa Birliği'nden ayrılık yasa tasarısını "fırına vereceğini" dile getirdi.

Johnson "halkın parlamentosu" diyen nitelendirdiği yeni parlamentonun Brexit'i gerçekleştireceğini, ardından başta sağlık sistemi, eğitim ve asayiş olmak üzere halkın öncelikli sorunlarına eğileceğini söyledi.

İskoçya Bölgesel Yönetimi'nden gelen yeni bağımsızlık referandumu taleplerine de değinen Johnson, "Benim de bu parlamentonun onurlu üyelerinin de inancı odur ki Birleşik Krallık'ı bölecek çağrılar karşısında direnmeliyiz. Birleşik Krallık parlamentosu olarak bu ortaklığı ve birliği kibarca ve saygılı biçimde savunmalıyız." diye konuştu.