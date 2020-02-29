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  4. İngiltere Başbakanı Boris Johnson Carrie Symonds'la nişanlandı, çift yazın bebek bekliyor

İngiltere Başbakanı Boris Johnson Carrie Symonds'la nişanlandı, çift yazın bebek bekliyor

29.02.2020 20:43 | Son Güncelleme

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Carrie Symonds'la nişanlandı. Çift, yazın bebek beklediklerini açıkladı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson Carrie Symonds'la nişanlandı, çift yazın bebek bekliyor

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Carrie Symonds'la nişanlandı.

Çift, yazın bebek beklediklerini açıkladı.

Ayrıntılar birazdan...

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Boris Johnson Carrie Symonds nişan

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