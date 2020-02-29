İngiltere Başbakanı Boris Johnson Carrie Symonds'la nişanlandı, çift yazın bebek bekliyor

\u0130ngiltere Ba\u015fbakan\u0131 Boris Johnson, Carrie Symonds'la ni\u015fanland\u0131.\n\u00c7ift, yaz\u0131n bebek beklediklerini a\u00e7\u0131klad\u0131.\nAyr\u0131nt\u0131lar birazdan... window._taboola = window._taboola || []; _taboola.push({mode: "thumbnails-g", container: "taboola-below-article-thumbnails-32", placement: "Below Article Thumbnails 2", target_type: "mix"}); G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 \u0130lk kez dondurma yiyen kedinin komik tepkisiTarihi imza! ABD, Afganistan'dan \u00e7ekiliyorSMA hastal\u0131\u011f\u0131 nedir, SMA hastal\u0131\u011f\u0131 nas\u0131l belirti g\u00f6sterir?