İngiltere Başbakanı Boris Johnson gizlice evlenmişti! İşte gizli düğünün detayları…

Başbakanlık ofisinden bir sözcünün aktardığı bilgilere göre, 33 yaşındaki nişanlıysa dün öğleden sonra dünya evine giren Boris Johnson ve Carrie Symonds için bir Roma Katolik Kilisesi olan Westminster Katedrali’nde gizli bir tören düzenlendi.

SENEYE BİR KUTLAMA DAHA

İngiltere’de salgın hastalık Koronavirüse yönelik alınan önlemler sebebiyle en fazla 30 kişinin katılımıyla gerçekleşen düğünde, misafirlere son dakika haber verildiği aktarıldı.

Düğüne davet edilen kişiler ile ilgili olarak ise bir bilgi paylaşılmadı.

Başbakanlık ofisinden bir sözcü, evliliğin dün öğleden sonra küçük bir törenle gerçekleştiğini belirterek, çiftin gelecek yaz aile ve arkadaşlarıyla tekrar bir kutlama yapacağını ve balayının da o zaman yapılacağını açıkladı.

Gizli bir şekilde gerçekleştirilen nikahı ise geçen yıl çiftin oğulları Wilfred’i vaftiz eden Peder Daniel Humphreys kıydı.

GÖREVDEYKEN EVLENEN İLK BAŞBAKAN

İngiltere'de yaklaşık 200 yıldan bu yana Başbakanlık görevindeyken evlenen ilk Başbakan olan Johnson'ın, Symonds ile yaptığı evliliğin Johnson'ın üçüncü evliliği olduğu biliniyor.

İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, Sağlık Bakanı Matt Hancock, Aşı Bakanı Nadhim Zahawi ve İş ve Emeklilik Bakanı Therese Coffey de dahil olmak üzere çok sayıda siyasetçi çifti evlilikleri üzerine tebrik etti.



