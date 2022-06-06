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İngiltere Başbakanı Boris Johnson için bu akşam partisinin meclis grubunda güven oylaması yapılacak

06.06.2022 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs kısıtlamaları sırasında Başbakanlık Konutu'nda düzenlenen partiler nedeniyle istifa baskısı altında olan Başbakan Boris Johnson için bu akşam lideri olduğu Muhafazakar Parti'nin meclis grubunda güven oylaması yapılacak. Oylamanın Türkiye saatiyle 20.00-22.00 saatleri arasında yapılması bekleniyor. Johnson oylamayı kaybederse istifa etmek zorunda.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson için bu akşam partisinin meclis grubunda güven oylaması yapılacak

Oylama gizli oy ve basit çoğunluk esasına göre yapılacak.

Muhafazakar Parti'nin 359 milletvekilinin tümünün oylamaya katılması halinde, Johnson'ın görevde kalabilmesi için en az 180 oy alması gerekiyor.

Boris Johnson, Başbakanlık Konutu'nda düzenlenen bazı partilere katıldığı için polis soruşturması sonrası para cezasına çarptırılmıştı.

Johnson'ın oylamayı kaybetmesi halinde, Muhafazakar Parti'nin seçeceği yeni lider, İngiltere'nin yeni başbakanı da olacak ve hükümeti kuracak.

Johnson'ın oylamayı kazanması halinde ise Muhafazakar Parti'nin mevcut kurallarına göre aynı oylama 1 yıl yapılamıyor.

Oylama için partinin milletvekillerinden en az yüzde 15'inin (54) yazılı talepte bulunması gerekiyordu.

Bu sabah, oylama için yüzde 15'lik eşiğin aşıldığı açıklandı ancak kaç milletvekilinin oylama istediği belirtilmedi.

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İngiltere
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