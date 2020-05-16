İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın okulların açılmasıyla ilgili kararına öğretmenlerden tepki

Koronavirüs nedeniyle uygulanan kısıtlamalardan çıkış için hazırlanan İngiltere’de hükümet, 1 Haziran’dan itibaren ülke genelindeki ilkokullarda aşamalı olarak yeniden derslerin başlayacağını açıkladı. Hükümetin kararına rağmen bazı yerel yetkililer 1 Haziran’da okulları açmayacaklarını duyurdu. Hükümet tarafından hazırlanan planlara, okula dönmenin güvenli olmadığı gerekçesiyle karşı çıkan öğretmen sendikalarının temsilcileri Cuma günü hükümetin bilimsel danışmanlarıyla bir araya geldi. Ancak okulların ne zaman açılacağı konusunda anlaşamaya varılamadı.

'OKULLARI YENİDEN AÇMAYI DÜŞÜNMEMELİYİZ'



İngiliz Tabipler Birliği (BMA), korona virüs enfeksiyon oranlarının İngiltere’deki okulların yeniden açılmasına engel olacak kadar yüksek olduğunu söyleyerek öğretmen sendikalarını destekledi. Tabipler Birliği konseyinin başkanı Chaand Nagpaul, “İkinci bir ani yükselme riskini göze alamayız, bu virüsün yayılmasını artıracak eylemler gerçekleştiremeyiz. Vaka sayıları çok daha düşük olana kadar, okulları yeniden açmayı düşünmemeliyiz” diye konuştu.