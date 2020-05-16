HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın okulların açılmasıyla ilgili kararına öğretmenlerden tepki

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın okulların açılmasıyla ilgili kararına öğretmenlerden tepki

DÜNYA HABERLERİ  | 16.05.2020 14:45 | Son Güncelleme

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın 1 Haziran’dan itibaren okulların yeniden açılacağını duyurması eleştirilere neden olurken öğretmen sendikaları bu karara tepki gösterdi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın okulların açılmasıyla ilgili kararına öğretmenlerden tepki

Koronavirüs nedeniyle uygulanan kısıtlamalardan çıkış için hazırlanan İngiltere’de hükümet, 1 Haziran’dan itibaren ülke genelindeki ilkokullarda aşamalı olarak yeniden derslerin başlayacağını açıkladı. Hükümetin kararına rağmen bazı yerel yetkililer 1 Haziran’da okulları açmayacaklarını duyurdu. Hükümet tarafından hazırlanan planlara, okula dönmenin güvenli olmadığı gerekçesiyle karşı çıkan öğretmen sendikalarının temsilcileri Cuma günü hükümetin bilimsel danışmanlarıyla bir araya geldi. Ancak okulların ne zaman açılacağı konusunda anlaşamaya varılamadı.

'OKULLARI YENİDEN AÇMAYI DÜŞÜNMEMELİYİZ'

İngiliz Tabipler Birliği (BMA), korona virüs enfeksiyon oranlarının İngiltere’deki okulların yeniden açılmasına engel olacak kadar yüksek olduğunu söyleyerek öğretmen sendikalarını destekledi. Tabipler Birliği konseyinin başkanı Chaand Nagpaul, “İkinci bir ani yükselme riskini göze alamayız, bu virüsün yayılmasını artıracak eylemler gerçekleştiremeyiz. Vaka sayıları çok daha düşük olana kadar, okulları yeniden açmayı düşünmemeliyiz” diye konuştu.

İngiltere Çocuk Komiseri Anne Longfield, "Hükümet ve öğretmenler sendikası kavga etmeyi bırakıp bir plan üzerinde anlaşmaya varmalıdır" ifadelerini kullanarak okulların olabildiğince çabuk açılması gerektiğini savundu. Dezavantajlı olan çocukların okulların kapalı olmasıyla ilgili zarar görebileceğini söyleyen Longfield, "Bir dizi nedenden dolayı evde iyi eğitime erişemeyen yüz binlerce çocuğun olduğu gerçeğiyle yüzleşmeliyiz. Ancak, tüm çocukların yazdan önce bir şekilde okula dönmeleri için çalışmalıyız" dedi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın açıklamasından sonra Liverpool’da okulların "en azından" Haziran ortasına kadar yeniden açılmayacağı duyuruldu. Liverpool Belediyesi’nin Çocuk ve Gençlik Hizmetler Müdürü olan Steve Reddy, "Yol gösterici ilkemiz, okulların bir an önce değil, güvenli olduğunda tekrar açılabilmesidir" dedi.

SAĞLIK BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock Cuma günü düzenlediği basın toplantısında, “Güvenli olmadığı sürece okulları yeniden başlatmaya yönelik bir öneriyi desteklemem” dedi.

20 Mart’tan itibaren korona virüs nedeniyle kapalı olan okulların 1 Haziran’dan itibaren açılması kararı Birleşik Krallık genelinde sadece İngiltere uygulayacak. Birleşik Krallığa bağlı olan Galler’deki okullar 1 Haziran’da eğitime başlayamayacaklarını açıklarken İskoçya ve Kuzey İrlanda’daki okulların da yaz tatilinden önce derslere başlanması beklenmiyor.

Kaynak: DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBurcu Esmersoy: Bu hayatta utanacak bir şeyim yokBurcu Esmersoy: Bu hayatta utanacak bir şeyim yok
Mayıs ayının en düşük rakamı görüldüMayıs ayının en düşük rakamı görüldü
Tıkalı kulaklar için doğal çözümler Tıkalı kulaklar için doğal çözümler

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan imzaladı! Birçok atama yapıldı

Erdoğan imzaladı! Birçok atama yapıldı

Koronavirüs yüzmeyle bulaşır mı?

Koronavirüs yüzmeyle bulaşır mı?

Acun'dan Nisa açıklaması! Canlı yayında duyurdu

Acun'dan Nisa açıklaması! Canlı yayında duyurdu

Özdemir ligler için diğer bir seçeneği söyledi

Özdemir ligler için diğer bir seçeneği söyledi

3 ilde daha maske takmak zorunlu oldu

3 ilde daha maske takmak zorunlu oldu

Sağlık turizmi 20 Mayıs'ta başlıyor... 31 ülkeden gelecekler

Sağlık turizmi 20 Mayıs'ta başlıyor... 31 ülkeden gelecekler

İlginizi Çekebilir

Dünya Sağlık Örgütü 'İyi haber' diyerek açıkladı

Dünya Sağlık Örgütü 'İyi haber' diyerek açıkladı

İngiltere ekrana kilitlendi! Boris Johnson'dan önemli açıklamalar

İngiltere ekrana kilitlendi! Boris Johnson'dan önemli açıklamalar

Simpsonlar ile ilgili yeni iddia!

Simpsonlar ile ilgili yeni iddia!

300 milyon insanı öldüren salgını örnek gösterdi ve 'Aşı için sabırlı olunmalı' dedi

300 milyon insanı öldüren salgını örnek gösterdi ve 'Aşı için sabırlı olunmalı' dedi

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün kaynağını açıkladı!

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün kaynağını açıkladı!

Diğer Haberler
Rusya’da Mayıs ayında en düşük vaka artışı kayıtlara geçti

Mayıs ayının en düşük rakamı görüldü

Son dakika: İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 27 bin 563'e çıktı

İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 27 bin 563'e çıktı

ABD'liler koronavirüse aldırmayıp sahile akın etti

Koronavirüse aldırmayıp sahile akın ettiler

Hindistan’da korkunç kaza: 23 ölü, 35 yaralı

Hindistan’da korkunç kaza: 23 ölü, 35 yaralı

Bill Gates’in evde koronavirüs testi programı faaliyete geçti

Bill Gates’in evde koronavirüs testi programı faaliyete geçti

THY'nin ABD'deki Türk vatandaşlarına yönelik özel seferi Chicago’dan ayrıldı

THY uçağı ABD'deki Türkleri alıp havalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.