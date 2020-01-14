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İngiltere Başbakanı Boris Johnson: "(İran'la nükleer anlaşma) Gelin anlaşmayı değiştirmek için birlikte çalışalım ve yerine bir Trump anlaşması koyalım"
İngiltere Başbakanı Boris Johnson: "(İran'la nükleer anlaşma) Gelin anlaşmayı değiştirmek için birlikte çalışalım ve yerine bir Trump anlaşması koyalım"
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14.01.2020 11:31 |
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İngiltere Başbakanı Boris Johnson: "(İran'la nükleer anlaşma) Gelin anlaşmayı değiştirmek için birlikte çalışalım ve yerine bir Trump anlaşması koyalım"
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