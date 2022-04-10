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İngiltere Başbakanı Boris Johnson Kiev’de

09.04.2022 19:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna’nın başkenti Kiev’e giden İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile görüştü; daha fazla yardım sözü verdi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson Kiev’de

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski bugün Kiev'de İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ı ağırladı.

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nin Başkan Yardımcısı Andriy Sibiha Facebook'ta yaptığı açıklamada, Johnson’ın ziyaretine Zelenski ile birebir görüşerek başladığını söyledi.

İngiltere Başbakanlığı’ndan bir sözcü de Johnson'ın Zelenski ile "Ukrayna halkıyla dayanışmak için" biraraya geldiğini bildirdi.

Sözcü görüşme için, "İngiltere'nin Ukrayna'ya uzun vadeli desteğini görüşecekler, başbakan yeni bir mali ve askeri yardım paketi sunacak" dedi.

Boris Johnson'ın Ukrayna başkentine yapacağı ziyaret önceden duyurulmadı.

Johnson bugün erken saatlerde Twitter'daki paylaşımında, "İngiltere Ukrayna'ya daha fazla savunma silahı gönderecek ve Putin'in başarısız olmasını sağlamak amacıyla Rus ekonomisinin her ayağını hedef almak için G7 ortaklarıyla birlikte çalışacak" ifadelerini kullandı.

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Ukrayna
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