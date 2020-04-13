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İngiltere Başbakanı Boris Johnson koronavirüsü yendi!

DÜNYA HABERLERİ  | 13.04.2020 16:03 | Son Güncelleme

Az önce gelen son dakika haberine göre İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın son yapılan koronavirüs testi negatif çıktı. Boris Johnson, geçtiğimiz hafta yoğum bakıma alınmıştı. Koronavirüs hakkında çok tartışılan sözler sarfeden Johnson'ın son durumu dünya kamuouyu tarafından oldukça merak ediliyordu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson koronavirüsü yendi!

Dünya genelinde 115 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olan corona virüs yüzünden yoğun bakıma alınan ve tedavisi serviste devam eden Boris Johnson'ın koronavirüs testinin negatif çıktığı açıklandı.

Daha önce sürü bağışıklığı sisteminden söz eden ve bünyesi güçlü olanın virüsten korunacağını iddia eden Johnson'ın bu sözleri büyük tepki toplamıştı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın sağlık durumu hakkında son dakika detayları geliyor...

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Johnson'ın sözcüsü Dominic Raab, Johnson'ın hastaneden ayrılmadan önce yapılan koronavirüs test sonucunun negatif çıktığını açıkladı.

Johnson, taburcu edilmesinin ardından sosyal medya üzerinden yayınladığı videoda tedavi sürecine değinerek "Ulusal Sağlık Servisinin (NHS) hayatımı kurtarmasından sonra hastaneden taburcu oldum. Onlara olan borcumu açıklayacak kelimeleri bulmakta zorlanıyorum. Ancak buna gelmeden önce Birleşik Krallık'taki herkese çabaları ve feda ettikleri her şey için teşekkür etmek istiyorum. Güneşin olduğu, doğanın harika göründüğü ve dışarısının çok davetkar olduğu bu zamanlarda sosyal izolasyon kurallarına uymanın ne kadar zor olduğunu hayal edebiliyorum. Sizlere teşekkür ediyorum çünkü ülke çapındaki milyonlarca kişi doğru şeyi yapıyor. İnanmanızı isterim ki bu Paskalya Bayramı'ndaki çabalarınız buna değecek ve her gün aramızdan ayrılanlar için yas tutmamıza rağmen mücadelemiz asla bitmeyecek" ifadelerini kullanmıştı.

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