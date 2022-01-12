İngiltere Başbakanı Boris Johnson Özür Diledi

İngiltere’nin ilk karantina kurallarının yürürlükte olduğu 20 Mayıs 2020’de, Başbakanlık çalışanlarının “içkini al, gel” şeklinde bahçede buluşmaya davet edildiği ortaya çıktı.

Davetin Başbakan’ın özel sekreterinin e-mail adresinden 100 kişiye ulaştırıldığı ve 40 kişinin bahçede buluştuğu anlaşıldı. Boris Johnson skandal açığa çıktığında, “Sen de orada mıydın?” sorusuna “Konuyu araştırıyoruz” gibi kaçamak bir yanıt verince tepkiler siyasi arenadan ülke çapına yayıldı.

İngilizler tepkili

Konuyla ilgili yapılan canlı radyo programlarına telefonla bağlananlar “Biz ülkede salgın var diye eve kapanırken, onlar eğlenip dalga geçmiş” diyerek öfkelerini ifade etti.

“Doğru bir şey yapmadım”

Kendi partisinden dahil artan baskılar karşısında Boris Johnson, parlamentoda söz alıp özür dilemek istediğini belirtti. “Doğru bir şey yapmadığımıza dair yeterince bilgi edindim” diyen Başbakan, “Bir grup personele çalışmalarından dolayı teşekkür için ben de bahçeye indim” dedi.

İngiltere’de o zamanlar uygulanan sosyal mesafe kurallarına göre ise biri, başka haneden sadece bir kişiyle ancak 2 metre mesafeden görüşebilirdi.

Polis soruşturma başlattı

Açığa çıkan bu kural ihlali için İngiliz polisi devreye girdiğini açıkladı.

Başta ana muhalefet İşçi Partisi’nden olmak üzere istifa için Boris Johnson’a yoğun baskı var.

YouGov adlı online ankete katılan İngiliz halkının yüzde 56’sı da Başbakan’ın istifasından yana.

İngiltere’nin heyecan yaratan araştırma

İngiltere’de Covid 19’un bir salgın olmaktan çıkıp yaygın hastalık sınıfına alınabileceği öngörülerinin yanı sıra, Imperial College kaynaklı bir araştırma hastalığın sonunu getirebilecek yeni bir çareye kapı araladı.

Covid 19’a yakalanıp hiç hasta olmayanlar üzerinde yapılan bu araştırma, bu kimselerin Corona virüsünün nezle ve grip olarak bilinen versiyonları sayesinde bağışıklık geliştirmiş olabileceğini ortaya koydu.

Araştırma sonucuna göre bu kimseler, hastalığa meyilli diğer gruba göre grip ve nezle geçmişlerinden dolayı bünyede daha çok “T hücresi” ürettikleri için Covid 19’u belirtisiz ya da hafif atlatma kabiliyetine sahip.

T hücrelerinin bünyede Covid 19’la karşılaştığında onu alt etmek için doğrudan hücre içi protein yapısına saldırdığı bilgisine ise ‘aşıda yeni ufuklar açacak potansiyel’ taşıdığı gözüyle bakılıyor.

Eldeki aşılarla şimdiye kadar Corona virüsünün başak proteinleri olarak tanımlanan dış yüzeyindeki çıkıntılar hedef alınmıştı.

Deneydeki T hücrelerinin virüsün doğrudan organellerine saldırması, gelecekteki aşı çalışmalarına yeni bir yön verebilir. Bu sonuç bilim dünyasında virüse karşı savaşta açılabilecek yeni bir cephenin müjdesi olarak değerlendiriliyor.

İngiltere’de haftalık Corona virüsü rakamları

4 ila 10 Ocak arası 12 milyon 108 bin kişiye test yapılmış ve bu kişilerin 1 milyon 100 bininin enfeksiyonlu olduğu tespit edilmiş.

Aşıda şu an geçerli uygulama 3 doz şeklinde. Yaklaşık 52 milyon kişinin ilk dozu, 48 milyonun iki dozu, 36 milyon kişinin ise 3 dozu da tamam.

Şu an 20 bin kişi Corona’dan hastanede yatıyor. Hastaların 820’si mekanik vantilatör ile nefes alıyor.

Son bir haftada öldüğü açıklanan kişi sayısı ise 1660’ı geçti.

Bu rakam önceki hafta açıklanana kıyasla yüzde 80 daha fazla.

